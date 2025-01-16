113第4季高額財損「假投資詐騙」最嚴重 平均2個月「覺醒」

內政部今（16日）公布113年第4季高額財損詐欺案件分析報告，其中500萬以上高額財損詐欺案件總計發生1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重。（內政部提供）

2025/01/16 20:28

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（16日）公布113年第4季高額財損案件分析報告，其中500萬元以上高額財損詐欺案件總計1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重；從被害人特徵來看，50歲以上女性約佔4成，並以退休、家管及無業者為大宗。警政署詐防中心研究員王琮聖補充，高額財損受害人從詐騙到覺醒平均為2個月以上，假交友戀愛詐騙長達1、2年都有。

警政署副署長陳永利今於內政部務會報會後記者會表示，根據警政署最新統計，113年第4季被害人財損金額500萬元以上高額財損詐欺案件總計發生1677件，佔詐欺總發生數5萬4113件的3.1%、損失金額211億6167萬餘元，佔詐欺總財損金額371億9099萬餘元的56.9%，其中以「假投資詐騙」最為嚴重。

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陳永利指出，剖析假投資詐騙案件被害人特徵，女性被害人821人，為男性被害人421人的2倍；女性且50歲以上被害人516人、約佔4成；退休、家管及無業者394人、約佔3成。他說，警政署除加強查緝外，也將持續透過數據分析掌握詐欺犯罪動態，提前識別高額財損被害人以降低財損，並透過升級打詐儀錶板、加強地方宣導、強化與金融機構合作等措施阻斷詐騙鏈。

報告指出，高發詐欺案類常見的詐騙手法有3大類，第一，「假投資詐騙」，詐騙集團在臉書上投放廣告，吸引被害人點擊後加入Line投資群組，營造群組內大家都有賺錢的假像來誘導被害人進入詐騙網站投資股票，並要求被害人以現金交付或網路轉帳來交付款項達成詐騙。

第二，「假交友投資詐騙」， 詐騙集團成員在臉書社團和交友軟體上結交被害人，每天噓寒問暖，兩人關係熱絡後，再介紹被害人到詐騙網站投資虛擬資產，要求被害人以支付虛擬通貨或現金交付方式來交付款項達成詐騙。

第三，「假檢警詐騙」，詐團成員假冒金融機構或戶政事務所人員，以國內行動電話打給被害人，表示捉到有人拿被害人的雙證件辦理開戶或證明文件，後詐騙集團成員又假冒警察和檢察官，指稱被害人涉及洗錢案件需要監管帳戶，要求被害人交付現金或存摺金融卡達成詐騙。

警政署詐防中心研究員王琮聖補充，高額財損受害人從接到詐騙到覺醒報案的時間平均為2個月以上，若是「假交友戀愛詐騙」，有時會長達270天，甚至1年、2年都有。

王琮聖說，假投資詐騙速度很快，因為是付錢投資，直到當事人抵押房產、沒有錢為止，但假交友戀愛詐騙可能是以沙烏地阿拉伯的美國醫官名義，稱自己今天左肩中槍、明天右肩中槍，或是以寄個人財產名義等理由，慢慢把被害人「拉」出來，因此詐騙時程比較長。

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內政部今（16日）公布113年第4季500萬以上高額財損詐欺案件，其中高額財損詐欺案件總計發生1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重（內政部提供）

內政部今（16日）公布113年第4季500萬以上高額財損詐欺案件，其中高額財損詐欺案件總計發生1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重（內政部提供）

內政部今（16日）公布113年第4季500萬以上高額財損詐欺案件，其中高額財損詐欺案件總計發生1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重（內政部提供）

內政部今（16日）公布113年第4季500萬以上高額財損詐欺案件，其中高額財損詐欺案件總計發生1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重（內政部提供）

內政部今（16日）公布113年第4季500萬以上高額財損詐欺案件，其中高額財損詐欺案件總計發生1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重（內政部提供）

內政部今（16日）公布113年第4季500萬以上高額財損詐欺案件，其中高額財損詐欺案件總計發生1677件，損失金額211億6167萬餘元，並以「假投資詐騙」最為嚴重（內政部提供）

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