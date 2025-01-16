陳水扁涉案律師證書被廢止 最高行認定程序不完備發回更審

前總統陳水扁涉案判刑致律師證書被廢止，最高行政法院認定法務部依職權調查的程序不完備，發回更審。（記者楊國文攝）

2025/01/16 19:26

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁犯貪污罪被判刑11年定讞，法務部依修正後律師法規定，廢止陳水扁的律師證書並註銷，陳水扁質疑刑事判決、法務部做法都有問題，提告要求返還律師證書，最高行政法院認定法務部行政程序不完備，也未給予陳辯論機會，今廢棄原判決，發回北高行更審。

台北高等行政法院判決指出，陳水扁於1974年取得律師證書，後來法務部以陳水扁觸犯貪污案被最高法院判刑11年確定為由，依2020年修正後律師法規定，即「受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」，廢止扁的律師證書，也命文到兩週內返還律師證書，若未返還，依法註銷。

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不過，陳水扁認為，該刑事判決違反刑法2006年就貪污罪限定在「法定職權」的修法，明顯違反罪刑法定主義，且最高法院的判決也違背以往慣例，罕見在上訴3個月就「自為判決」他11年徒刑定讞。

陳水扁也指出，2020年1月15日修正後律師法，將撤銷（或廢止）律師資格須「經律師懲戒委員會懲戒除名」的規定，直接刪除，並將此審議權限改由法務部認定，等同變相架空「律師自治」的原則。

台北高等行政法院審理認為，修正後的律師法已兼顧透過廢止律師證書手段，確保杜絕重大犯罪者進入律師執業市場的公益，以及保障律師工作權，並未使人民的權利長期處於不確定的狀態，未違背憲法的比例原則、信賴保護原則及法律不溯及既往原則，法務部處分無違誤，判陳敗訴。陳不服，提起上訴。

陳水扁上訴後判決逆轉，最高行政法院認為，依2020年1月15日修正公布的律師法第5條、9條、10條等規定、律師資格審查會審議規則第2條等規定，法務部應先徵詢全國律師聯合會，就陳水扁是否符合律師法所定廢止律師證書的要件表示意見，並經律師資格審查會審議決議符合律師法第5條第1項規定。

最高行指出，北高行未依職權曉諭法務部提出全國律師聯合會2021年號函文，及律師資格審查會審議陳水扁應予廢止律師證書的相關資料，逕自認定法務部已合法踐行徵詢全國律師聯合會及召開律師資格審查會審議的程序，有未依職權調查證據，及判決不備理由的違法之處，今廢棄原判決，發回北高行更審。

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