桃市蘆竹5警壓制揮刀醉漢釀死 一審獲判均無罪

桃園市蘆竹警分局5名員警處理游姓男子當街揮刀案，壓制時造成游男昏迷、送醫急救不治，被桃檢依過失致死罪嫌起訴；桃園地院審理認為，5員警執法過程已盡注意義務，並無不當，今判處5員警均無罪。（記者余瑞仁攝）

2025/01/16 19:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹警分局5名員警於2019年間獲報處理游姓男子酒後在街頭揮刀鬧事，員警到場時發現游男情緒激動，甚至攻擊員警，於是將其壓制在地卻造成休克昏倒、送醫急救2天後不治；桃園檢察官調查游男死因為「酒精中毒」及「姿勢窒息」，後認為執勤員警壓制的過失行為，與游男死亡有因果關係，依過失致死罪嫌起訴涉案5警。案經桃園地院審理，法官認為5名員警執法過程已盡注意義務，並無不當，今判處5員警均無罪。

檢方調查，蘆竹警分局於2019年8月20日接獲報案，指光明路一家餐廳門口發生糾紛，南崁派出所呂姓、鍾姓警員趕往處理時，見游男滿身酒氣，拿著1把鋸刀與人吵架，呂員先上前勸說，卻遭游男揮拳打傷臉部，遂呼叫林姓、許姓及陳姓等3名警員到場支援，5人合力將游男壓制在地、分別以膝蓋抵住游男雙肩及四肢，由陳員將游男雙手反銬，游男過程中發出嘔吐、呻吟等聲音，游男女友也3度向員警反應「太用力」，因5員警方未減輕力道而昏迷，游男經送醫搶救2天後不治。

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檢方調查認為，游男當時發出呻吟、嘔吐聲，警員不顧他已被上銬，仍持續重壓在地，認為5員警的過失行為與游男死亡有其因果關係，依過失致死罪嫌起訴。

桃園地院審理認為，依解剖暨鑑定報告書及其他事證，可認定游男當時遭員警輪流或同時壓制在地，雙手又遭反銬，影響其正常呼吸，加上游男體型肥胖、處於酒精中毒狀態，對呼吸功能之影響加劇，導致姿勢性窒息，終因缺氧性腦病變而死亡。

然依員警密錄器畫面及證人證述，游男當時處於極度酒醉且情緒激動狀態，手持鋸刀與他人發生爭執，又攻擊員警，警方實施壓制行為屬合法且必要：而游男被上銬後，警方壓制的人數、力道及部位，伴隨游男抗拒情形減緩而有相應調整及降低強度，並持續注意其身體狀況、通報救護車送醫，員警對游男的傷勢處置已盡注意義務，並無不當。

法官認為，檢察官所舉事證，不足使人確信員警所採取的壓制手段及強制力，已逾必要程度，或有何過失，無從形成確信有罪的心證，因此判處無罪。

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