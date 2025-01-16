林姿妙批檢廉通訊譯文「張冠李戴」 法官：不影響圖利認定

林姿妙多次批檢廉通訊譯文「張冠李戴」，法官打臉：不影響圖利認定。（資料照）

2025/01/16 19:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕林姿妙涉貪一審重判12年6月，多次對外批檢方提供的通訊譯文是「張冠李戴」，明明和壯圍鄉農會理事長林听洲對話，卻被檢廉誘導說是與陳正勳通話，不過法官打臉，固然有誤也不影響受託交辦免徵土徵稅的圖利認定！

檢方查出，林姿妙受託幫1558地號農地免徵112萬土地增值稅，並指示時任建設處代理處長吳朝琴，召集相關局處首長為其解套，協助逃漏稅，檢方掌握林姿妙一通與理事長的通訊譯文，進而陸續勾稽比對相關證詞後，釐清涉貪全案起訴。

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不過林姿妙多次對外強調自己清白，更批檢方「張冠李戴」，廉政官提供的監聽電話是假的，明明和壯圍鄉農會理事長林听洲對話，卻被誘導說是與地主陳正勲通話，去年底聽判出庭後，更向媒體喊話「大家都知道這通電話是假的，為什麼這樣判？我心裡很痛苦，我沒有做壞事，實實在在，我無罪，為什麼判我這麼重，非常難過、非常痛心，台灣司法被政治綁架了。」

判決全文今天下午出爐，合議庭採信地主陳正勲、吳朝琴證詞，認為陳正勳若未向林請託，林也無指示吳朝琴，那吳何需於辦理完成後，要求陳向林姿妙「回報」，因此認定林在接獲請託時，應該清楚知道土地遭列管可能須繳納土增稅，才會指示陳找負責土地列管單位建設處處理，因而交辦吳協助。

因此對於林姿妙辯稱未獲陳正勳請託等語，合議庭不採信，並針對檢方提供的通訊譯文再次勘驗，確認林姿妙是稱「現在『听州理事長』在我們這」，偵查中檢廉誤認而將通訊監察譯文誤載為「…現在理事長（陳正勲）來找我…」，並以此訊問吳朝琴等人，但法官認為這部分固然有誤，然無礙前述林姿妙就本案有受陳正勲請託並交辦吳朝琴的認定，附此敘明。

另外，林姿妙也控訴檢廉在偵訊部分被告時，有威脅、利誘等不正訊問手段，取得不利於她的供詞。合議庭認為，檢廉或許有用嚴厲口氣質問被告，但並未有強暴、利誘、脅迫等不正取供等情形，偵訊筆錄仍有證據力。

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