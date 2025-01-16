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    9旬婦領大筆現金稱要給孩子花 機警行員通知警方及時阻詐

    警方接到通報後立刻趕往金融機關，攔阻老婦人取款。（記者吳昇儒翻攝）

    警方接到通報後立刻趕往金融機關，攔阻老婦人取款。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/01/16 17:26

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名90多歲李姓老婦人近期接到詐騙集團電話，指出有一筆投資不只保本風險低，還能夠賺錢。老婦一時被詐騙集團迷惑，昨日下午進跑到銀行表示要領20萬元現金。行員詢問時，老婦謊稱是要給孩子們花用，但金額過高，反而讓行員看出問題，通知警方到場阻詐。警方拿出相關案例及通知家屬共同勸導後，打消李婦領款念頭。

    基隆市警察局第一分局南榮路派出所接獲轄內金融機構通報後，立刻派遣巡佐游輝雄、警員劉芯維獲報後立即趕赴現場。

    初步詢問後得知，92歲李姓老婦人想要將戶頭內的20萬元領出，宣稱要過年時要給孩子們花用。警方與行員均認為20萬元金額過高，應該另有隱情，便聯繫其家屬到場，協助釐清。等待家屬時，警方也拿出相關詐騙案例，勸導李婦。

    李婦家屬抵達後，她才說出是想要領錢投資獲利。經家人與警方、行員的勸導後，打消提款念頭，保住20萬元的養老金。

    基隆市警察局一分局南榮路派出所長徐紹文提醒民眾，年關將至，詐騙集團經常針對老年人行騙，利用其防詐觀念不足或親情詐騙手法來誆騙被害人，如遇有疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

    警方趁著老婦人家屬前往現場時，拿出案例進行宣導，想打消她取款念頭。（記者吳昇儒翻攝）

    警方趁著老婦人家屬前往現場時，拿出案例進行宣導，想打消她取款念頭。（記者吳昇儒翻攝）

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