竹市警察局長交接 邱紹洲交棒同學許頌嘉

新竹市警察局舉行局長交接典禮，新任局長許頌嘉（右）從原任局長邱紹洲（左）手中接下印信，宣誓就職。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/16 17:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局今舉行卸（新）任局長交接典禮，由秘書長張治祥主持，內政部警政署副署長廖美鈴擔任監交人，新任警察局長許頌嘉從原任局長邱紹洲手中接下印信，宣誓就職，正式肩負維護新竹市治安的重責大任。

邱臣遠代理市長日前於市務會議上表示，原任局長邱紹洲為中央警察大學刑事警察學系57期畢業，刑事警察研究所碩士，於113年1月奉調出任新竹市警察局局長，在1年的服務期間，竹市警察局在邱紹洲的領導下，展現卓越的成效，大力推動交通執法、重大活動維安，打擊犯罪不遺餘力，治安表現名列前茅，維護治安與警隊紀律形象，深獲市民肯定。現今榮調內政部警政署刑事警察局副局長，竹市府由衷感謝邱紹洲對竹市的付出，並祝福他未來職涯順遂。

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秘書長張治祥祝賀新任許頌嘉局長上任，並代表竹市全體市民歡迎他加入市府團隊，同時感謝卸任局長邱紹洲對守護竹市治安的辛勞付出。期盼許頌嘉能在原任局長邱紹洲建立的基礎上，帶領警察局全體優質同仁以「誠懇務實」的態度，全力推展警政工作，持續為民眾打造「安全、安暢、安心」的生活環境。

警察局表示，新任局長許頌嘉為中央警察大學交通警察學系57期畢業，國立台北科技大學管理學院博士，歷任金門縣警察局督察長、基隆市警察局督察長、副局長，內政部警政署公共關係室新聞科科長，臺北市政府警察局文山第一分局、中正第二分局及中山分局分局長，內政部警政署保安警察第六總隊主任秘書，以及內政部警政署公共關係室主任等職務，內外勤經驗豐富。

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