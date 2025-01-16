高階警官人事異動 北市警辦聯合佈達典禮

台北市警局今天舉辦聯合布達交接典禮。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/16 16:54

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署日前發布一波百餘名的高階警官人事異動案，其中台北市警局也有多位副局長、警政監、分局長等人調整職位。台北市警局在今天下午舉辦聯合布達交接典禮，台北市長蔣萬安出席主持，蔣萬安也趁此機會，再次強調台北市的重點工作項目及核心價值，期勉警察同仁能持續為了治安努力不懈。

台北市警局指出，原副局長李謀旺、周煥興，分別陞任警政署保安警察第四、第六總隊長，原督察長陳錦坤調任新北市警局副局長，原警政監陳炯志、吳慶鴻、高鎮文，分別派至警政署防治組長、警察通訊所長、鐵路警察局主任秘書等職位。

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此外，大同分局長由原交通大隊長陳勇華接任、交通大隊長由防治科長陳立祺接任、士林分局長由原任北投分局長陳瑞基接任、北投分局長由原文山二分局長李紹榆接任、文山二分局長由原刑事局偵查第四大隊長丁靖接任；原士林分局長王炳睿陞任警政署保安組副組長，主任秘書黃勝源及桃園市警局主任秘書張隆興2人調任副局長、南投縣警局長吳耀南調任主任秘書、花蓮縣警局長王旭昌調任督察長、原大同分局長涂國卿及警政署警監督察吳燕山擔任警政監。

蔣萬安在典禮中除了對新就任的警官表達恭喜，同時也期勉警察同仁能持續「強化交通疏導效能，策進事故防制作為」、「加強打擊詐欺犯罪，建構智能安防體系」、「完善性暴力防護網絡，精進婦幼安全保護」及「重視同仁身心健康，營造友善職場環境」。

蔣萬安也說，警察局是「台北交通安心行計畫」執法小組PM機關，透過跨局處合作及警察同仁的努力下，整體事故防制已具成效，並透過持續性交通安全宣導，將道路安全文化的概念深植民心，共同努力將台北市打造為安全之都。

台北市警局今天舉辦聯合布達交接典禮。（記者王冠仁翻攝）

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