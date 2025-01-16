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    高雄市警局6新分局長上任 陳其邁：治安沒有適應期

    高市警局6名新任分局長交接上任，市長陳其邁勉勵分局長「治安沒有適應期」。（記者黃良傑攝）

    高市警局6名新任分局長交接上任，市長陳其邁勉勵分局長「治安沒有適應期」。（記者黃良傑攝）

    2025/01/16 16:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今（16）日舉行「卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，由市長陳其邁到場主持，警察局長林炎田擔任監交人，共有左營、三民一、鹽埕、六龜、林園及湖內共6個分局長交接布達，陳其邁除感謝所有警察的辛勞，期勉治安沒有適應期，市民的安全一刻都不能鬆懈。

    6名新任分局長分別為左營分局長謝承甫接任、三民第一分局長吳信宏接任、鹽埕分局分局長郭子弘接任、林園分局分局長陳義宏、湖內分局分局長王春生、六龜分局長蘇茂智。

    陳其邁表示良好的治安成績，都是全體警界同仁、民防義警夥伴，以及檢調單位共同努力的成果，除對全體警察為高雄治安的付出與貢獻，致上最誠摯的敬意與謝忱外，也期許新到任的分局長儘速熟悉轄區狀況。

    他表示，根據警政署113年上半年治安滿意度民調，高雄滿意度81.31%，是縣市合併至今歷史新高，其他各項相關數據，也呈現113年比112年更好的趨勢，治安事件發生數不僅逐年降低，113年的數據更是達到近23年最低。

    陳其邁期勉新任分局長在現有良好的基礎上，全力肅槍、緝毒、打詐、掃黑、防制街頭暴力、取締酒後駕車等，並加強農曆年間的交通疏導及安全維護，守護市民生命財產安全，讓民眾過好年。

    高市警局6名新任分局長交接上任。（記者黃良傑攝）

    高市警局6名新任分局長交接上任。（記者黃良傑攝）

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