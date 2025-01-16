約砲吸安「助性」出人命 同男自首減刑輕判3年半

台北地院國民法庭審理，認定孫男符合自首，依轉讓禁藥致死罪，將孫男判處3年6月有期徒刑。可上訴。（記者張文川攝）

2025/01/16 16:29

〔記者張文川／台北報導〕台北市孫姓男子前年1月透過交友軟體認識吳姓男子，將吳男約到孫男的套房「約砲」，孫男事前拿出安非他命給吳男吸食助興，不料吳男吸食後，因安非他命類藥物中毒，導致心因性休克，送醫急救仍不治身亡；案經台北地方法院國民法庭審理，認定他符合自首，今依轉讓禁藥致死罪，將孫男判處3年6月有期徒刑。可上訴。

檢警調查，孫、吳2男於2023年1月26日透過交往軟體結識，相約於當晚10時許至孫男的台北市中正區汀州路的套房租屋處，準備進行性行為，孫男拿出安非他命供吳男吸食助興，吳男吸食後，向孫男提議找朋友要來同樂，隨後躺在床上休息。

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隔天凌晨0時許，孫男與隨後到場的朋友發現，吳男臥床不醒，孫男於1時53分打電話呼叫救護車，將昏迷不醒的吳男送醫急救。吳男於2時52分因心因性休克死亡，死因是濫用藥物致安非他命類藥物中毒。

台北地檢署調查後認為，孫男的轉讓毒品行為，同時涉犯毒品危害防制條例之轉讓第二級毒品罪，以及藥事法之轉讓禁藥致死罪，從一重依可判處7年以上徒刑的轉讓禁藥致死罪起訴孫男。

台北地院依規定分案由國民法庭審理，經選任國民法官程序後，本週開審，今日宣判，國民法庭評議後認為，孫男符合自首的減刑條件，並考量犯後態度等，減刑量處3年6月有期徒刑。全案仍得上訴。

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