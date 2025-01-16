印尼武術社團大亂鬥！一刀刺死同鄉 行兇移工「非窮凶極惡之輩」判11年6月

這場共有數十人鬥毆，並有1人死亡的印尼武術社團大亂鬥，警方事後抓到29人。（警方提供）

2025/01/16 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化火車站前廣場2023年9月2日深夜，發生數十名印尼移工大規模鬥毆案，兩方人馬分別隸屬於在台灣的三個印尼武術團體，雙方先在網路上互比「門派」武術優劣，又於上述時間相約談判，沒想到一言不合大打出手，其中1人被刺死，殺人主嫌安東尼一審依殺人罪與加重妨害秩序罪判刑12年6月，執行後驅逐，不過他上訴二審，高等法院台中分院認為他並非窮凶極惡之輩，且並非觸犯殺人罪，而是傷害致死罪，改判11年6月，比一審減輕1年，可上訴三審。

判決書指出，安東尼、發力、漢德立、宇迪、安多、慕利亞等印尼籍移工，是在臺武術團體「IKSPI」，另一批印尼移工阿萬，隸屬於「PAGAR NUSA（努薩圍欄）」武術社團，阿加與阿拿、阿斌，則屬另一印尼在臺武術團體「PSHT」團員。

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這些在台灣的印尼武術團體，於網路上爭執各「門派」武術優劣，2023年9月2日晚間，在彰化市彰化火車站前談判。安東尼與漢德立、宇迪、安多、慕利亞、阿萬、阿帝，以及真實姓名年籍不詳印尼男子70餘人，於深夜11時許抵達，印尼阿加、阿拿、阿斌及多名不詳印尼男子也馳抵，雙方爆發激烈鬥毆，阿加被一陣亂打後，不敵而逃離，安東尼與其他不詳共犯在後面追逐，於車站前圓環東側斑馬線，安東尼持折疊刀刺向阿加背部，阿加胸部主動脈及肺臟被刺穿死亡。

彰化地方法院一審時，安東尼承認鬥毆妨害秩序犯行，並否認有殺人犯意，他辯稱只是想讓阿加受傷、要警告阿加一下，法官卻認為，監視畫面顯示，安東尼用力刺阿加，阿加一個踉蹌跳起來，顯示安東尼持刀刺進阿加背部力道甚大，他明知持刀刺入背部會致死，具殺人的不確定故意，加重妨害秩序罪判刑8月，殺人罪判刑12年，應執行12年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境。

安東尼上訴二審，對於殺人部分，高等法院台中分院有不同見解，法官認為雙方因武術門派糾紛而鬥毆，但並無告深仇大恨，且雙方是在前後追逐中，安東尼於阿加奔跑時，難以預測會刺到阿加身體何處，且僅刺一刀，沒有再繼續追刺，難以認定安東尼有殺人的犯意，應以傷害致死罪量刑。

法官認為，死者阿加年僅31歲，是家中主要經濟來源，死亡讓受扶養的家屬生活陷於困難，家人很痛苦，希望從重量刑，讓安東尼受最嚴厲判決，父親還強調，死者是很孝順的小孩，希望安東尼餘生在監獄度過；安東尼僅25歲，借錢來台灣工作，案發時還在還債，是家裡主要經濟來源，但任職公司函覆法院指稱，安東尼任職期間工作態度尚可，法官認為他並非窮凶極惡之輩，量處11年徒刑，與妨害秩序罪部分應執行11年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境。

警方拘捕安東尼，並於下水道找到折疊刀。（警方提供）

彰化警方第一時間馳抵，先控制現場鬥毆。（警方提供）

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