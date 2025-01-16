「88會館」負責人郭哲敏2億交保檢提抗告 高院最快今裁定

「88會館」負責人郭哲敏2億交保後步出法院。（資料照）

2025/01/16 15:16

〔記者楊國文／台北報導〕「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億元、從事地下匯兌洗錢217億元，新北地院審理後，日前辯論終結，定5月宣判，裁定郭哲敏2億元、其親信張旭昇2千萬元交保，均須限制出境、出海及住居，須接受電子腳環及居家讀取器的科技監控8個月等處分，但新北檢認為2人仍有逃亡及勾串之虞，有羈押禁見必要，提起抗告。高等法院已分案組成合議庭審理，最快今做出裁定。

針對新北檢對郭哲敏2人抗告，高院分案由庭長林孟宜、受命法官張紹省、陪席法官朱嘉川組成合議庭審理。

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新北檢調查，郭哲敏2022年被控洗錢等犯罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月第一次獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，直到11月再獲交保。

檢方不服，二度抗告成功後，新北地院裁定郭、張2人仍交保，但保釋金各加一倍。檢方第三度抗告成功，新北地院將2人回復羈押禁見，由法警上銬押回看守所，並自去年29日起延押禁見2個月，郭當時的保金1億元，事後已發回給具保人。

新北地院合議庭審理後，1月10日辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、張旭昇10年，並定於5月29日宣判。

合議庭本月13日認為，郭2人犯嫌重大，所涉銀行法法定刑亦重，且郭哲敏有相當資產、張旭昇案發後亦有長期未到案事實，加上我國四面環海，存有偷渡出海潛逃危險，裁定郭2億元、張2千萬元交保，均須限制出境、出海及住居，須接受電子腳環及居家讀取器的科技監控8個月等處分。

新北檢不服，抗告指出，郭2人有逃亡及勾串之虞，仍有羈押必要，昨晚向高院提起抗告。

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