苗栗縣警局新任局長王森瑒到任 鍾東錦交付這2件事要做好

苗栗縣警察局今（16）日上午舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦（右2）主持、內政部警政署警政委員張樹德（左2）監交，新任局長王森瑒（右1）接下印信。（警察局提供）

2025/01/16 15:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局今（16）日上午舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦主持、內政部警政署警政委員張樹德監交，各級民意代表及各界人士到場觀禮，場面簡單隆重；鍾致詞時交付甫到任新局長王森瑒要做好春節交通維護及新建警局工程的管控工作。

鍾東錦致詞首先祝賀卸任局長陳世煌榮調新北市政府警察局督察長職務，肯定陳到任苗栗縣服務1年來，優異表現有目共睹，多項業務在警政署評比中均為特優；在治安方面也多次破獲住宅竊盜、毒品及詐欺集團等重大刑案，不管是治安、交通及為民服務等各方面都交出漂亮的成績單。

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新任局長王森瑒為中央警察大學正科52期、警政研究所碩士畢業，歷任台南市政府警察局麻豆、新營、第二分局分局長、保安警察第五總隊主任秘書、副總隊長、內政部警政署行政組組長、台南市政府警察局督察長等職務，資、經歷相當豐富。

鍾東錦表示，春節連續假期將至，苗栗縣各旅館、飯店預訂住房率為全台最高，針對交通維護及管制方面，一定要做好。另先前爭取到警察局屋舍重建經費部分，在中央與縣府共同努力下，於去年10月完成新建大樓計畫審查，也在近日進入基本設計審議，請警察局做好重建工程管控工作，能夠在確保品質下盡早完工，以提供警察同仁優質辦公環境。

苗栗縣警察局新任局長王森瑒。（苗栗縣政府提供）

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