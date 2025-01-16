桃市蘆竹區中正路、南山路口 將增設「未禮讓行人」科技執法

蘆竹區中正路、南山路一段路口將增設「未禮讓行人」科技執法。（圖由警方提供）

2025/01/16 16:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區中正路、南山路一段的路口車流量大，因鄰近菜市場，行人也多，但路口的行穿線緊鄰中正路340巷口，行人走在行穿線上，遇上汽機車要右轉時都會倍感壓力，桃園市政府交通局與桃園市政府警察局交通警察大隊、蘆竹警分局等單位會勘後，決定增設「未禮讓行人」科技執法，希望能加行人的安全保障。

中正路能通往國道一號高速公路南崁交流道，是南崁地區的交通要道，其中與南山路一段的交叉路口，雖然劃設行穿線，但路幅寬、車輛多，讓民眾想要穿越道路，都要格外小心，桃園市議員錢龍說，中正路、南山路一段路口，因鄰近菜市場，行人很多，但路口的行穿線緊臨中正路340巷口，因汽機車轉彎的空間有限，行人走在行穿線上時，總會感受到莫大壓力。

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去年12月12日、今年1月7日，錢龍2度邀交通局、市警局交通警察大隊與蘆竹警分局等單位人員會勘，決定新增未禮讓行人的科技執法，希望能提升駕駛人的行車停讓意識，讓行人穿越道路時，安全更有保障。

蘆竹警分局表示，中正路、南山路一段路口，鄰近市區與傳統市場，周邊商家多，常有汽機車違規停放在中正路338號到326號前，佔用部分車道與人行道，並妨礙汽機車右轉，導致車禍風險增高，警方另將建議調整現有的科技執法，增加取締南山路一段「違規停車」鏡頭，針對違規停車加強取締。

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