照顧智障童才20天搞到全身傷 印尼女看護判8月並驅逐出境

印尼籍燕姓女看護受雇照料一名重度智障兒，僅照顧20天搞到小孩全身傷，家長提告後，桃園地院依傷害罪將她判處8月徒刑。（記者余瑞仁攝）

2025/01/16 16:01

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一對夫妻為照顧重度智障兒子，特別聘請印尼籍27歲燕姓女子擔任看護，不料燕女到職20天後，孩子身上開始出現傷痕，夫妻調閱監視影像驚見看護每日將小孩摔2次，告誡後仍有新傷勢，氣得提告；桃園地院審理後，依傷害罪將燕女判處8月徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。

桃園地院審理時，羈押中的燕女指稱自己於照顧小孩生活起居期間，是因「過失」未妥適照顧而造成受傷，否認有傷害的犯意與犯行。法官當庭勘驗監視影像，發現她明知受照顧的小孩無法自主行走，卻未採取任何保護措施，見小孩明顯已失去平衡時，仍持續催促小孩繼續行走練習，甚至在被害人跌倒後，仍以「運動」為理由，催促被害人再站起練習。

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勘驗並發現，燕女曾將監視器攝影鏡頭刻意轉向，以免過程遭拍攝等行為，顯然有意掩蓋不當行為，另依被害人背部擦傷、肩膀處有牙印等傷痕照片，均非意外造成，法官因此認為燕女於照顧過程中，明顯有施加暴力行為，主觀上存有明顯傷害犯意及犯行。

法官審酌，燕女曾接受長期照護專員的指導訓練，明知受照顧人身體狀況特殊，竟對孩子施以傷害，且案發後未與被害人家屬達成和解，更矢口否認犯行，未見悔意，但衡量燕女經濟狀況困窘，在印尼尚有幼女待扶養，依兒童權利公約考量兒童的最佳利益、刑罰必要性及最後手段性等情狀，判處8月徒刑。

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