北市大安警防搶演練 過程逼真民眾圍觀

大安分局與轄內金融機構實施防搶演練。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/16 14:53

〔記者鄭景議／台北報導〕北市政府警察局大安分局鑒於農曆春節前，市場現金大量流動，民眾有至各金融機構提領年終、匯款及換新鈔等交易需求，銀行易遭歹徒盯上，為加強金融機構員工自我防衛能力及防搶應變能力，週一下午與轄內金融機構實施防搶演練，連同把風歹徒逃逸啟動線上圍捕等細節一同演練，過程逼真引起不少路過民眾圍觀。

警方指出，此次演練場景設定在平常上班日營業即將結束之際，客戶較少的情境下，兩名搶匪頭戴帽及口罩，駕駛車輛停在銀行前，一人持雙槍門口控制保全人員並把風，一人則持步槍，進入營業廳。

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演練中，歹徒持槍大喊要求行員裝滿現金入袋，行員則機警按下警鈴，假意配合歹徒要求，冷靜應對，拖延歹徒逃跑時間。

大安警分局勤務指揮中心在接獲警報後，迅速派遣附近線上警力趕赴現場，剛好歹徒準備逃離現場，順利將歹徒制伏，依法逮捕偵辦；把風共犯見狀況不妙，則駕車逃跑，最後在線上警力攔截圍捕下順利在台北田徑場前拘捕歸案，圍捕過程逼真，路過民眾信以為真，紛紛駐足觀看。

警方表示，除實施防搶演練外，也同時宣導阻詐，大安分局平日就與金融機構橫向聯繫，於民眾臨櫃作業時發覺遭詐徵候，即時攔阻民眾受騙，統計去年度光是在金融機構就攔阻387件，攔阻金額高達新台幣4億3,833萬餘元，其中更有民眾經金融機構及警方合力攔阻後驚覺遭詐，主動配合警方偵查，順利偵破詐欺案件39件，逮捕詐欺現行犯共52人。

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