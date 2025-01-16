「88會館」郭哲敏2億交保 新北檢不服今提抗告

88會館負責人郭哲敏獲2億交保。（資料照）

2025/01/16 14:26

〔記者王定傳／新北報導〕「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億元、從事地下匯兌洗錢217億元，審理時經歷兩度獲釋又兩度重回看守所，因全案已辯論終結，定於5月宣判，新北地院1月13日裁定郭哲敏2億元、其親信張旭昇2千萬元交保，均須限制出境、出海及住居，須接受電子腳環及居家讀取器的科技監控8個月，並應於每日早晚，持手機拍自己面部回傳監控中心；新北檢認為2人仍有逃亡及勾串之虞，有羈押禁見必要，今日提起抗告。

郭哲敏2022年被控洗錢等犯罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月第一次獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，直到11月再獲交保。

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檢方不服二度抗告成功後，地院裁定兩人仍交保，但保金各加一倍，檢方三度抗告成功，地院因此將2人回復羈押禁見，由法警上銬押回看守所，並自去年29日起延押禁見2個月，郭當時的保金1億元，事後已發回給具保人。

由於全案上週五辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、張旭昇10年，並定於5月29日宣判，合議庭13日認為，2人如能提出如上述保證金供擔保，並進行相關防逃措施，對2人應有相當程度的心理約束力，但因2人犯嫌重大，所涉銀行法法定刑亦重，且郭哲敏有相當資產、張旭昇案發後亦有長期未到案事實，加上我國四面環海，存有偷渡出海潛逃危險，因此併命限制出境、出海、住居及科技設備監控。

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