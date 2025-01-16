台東新任警局長蔡燕明上任 持續捍衛治安與交通

台東縣警察局新任局長蔡燕明（右1）今天就職。（記者黃明堂攝）

2025/01/16 14:43

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局原局長梁東山調任高雄市警局主任秘書，新任局長蔡燕明今天就職，副縣長王志輝主持交接儀式時期勉蔡發揮所長，持續維護台東的治安環境與交通順暢，提升縣民的安全與保障。

交接典禮由王志輝主持，內政部警政署督察室主任趙瑞華擔任監交官，典禮邀請多位議員、地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等觀禮。

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蔡燕明說，上任後首要工作不僅是要面對春節交通問題，也包含春安維護，過去警局擁有良好的傳統，並在歷任局長及全體同事的努力基礎下，獲得優異的成績表現，更深獲民眾肯定讚賞，他會延續優良傳統，去做好各項工作，圓滿達成任務，讓民眾春節過好年。

王志輝指出，台東是觀光縣，境內交通順暢與維護相當重要，卸任局長梁東山做出不錯成績，期許蔡燕明在兩位副局長襄助下，能發揮所長，承續警察局以往的優異表現，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，讓台東人過好日子，讓幸福繼續前行。

縣警察局指出，新任局長蔡燕明58歲，中央警察大學62期畢業，歷任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長及內政部警政署刑事警察局主任秘書等職務，本次由內政部警政署台中港務警察總隊總隊長調任。

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