遏制酒駕毒駕 北市貼放大7倍累犯照片於鄰里公布欄

台北市交通事件裁決所為加強嚇阻酒駕、毒駕及拒測累犯，針對累犯3次以上且設籍台北市者，將定期印製姓名及放大7倍高畫質照片，公告於鄰里及各派出所公布欄。（記者林承鴻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/01/16 13:23

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市交通事件裁決所每2週在網站公布酒駕毒駕累犯資訊，為加強嚇阻，裁決所針對酒駕、毒駕及拒測累犯3次以上且設籍台北市者，將定期印製姓名及放大7倍高畫質照片，公告於鄰里及各派出所公布欄，利用民眾羞恥心理加重嚇阻效果，約束酒駕毒駕累犯，落實酒駕零容忍政策。

2024年12月酒駕毒駕累犯3次以上有16名，其中有3名設籍於台北市，裁決所印製A4彩色照片，包含姓名及違法事實，公布於鄰里及各派出所公布欄，照片較原網站公告放大7倍並採防水海報印製，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯。

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裁決所自2022年起公布酒駕毒駕累犯名單，違規裁罰課代理課長王詩媛指出，2023年入案件數10330件，2024年降到8572件，利用民眾羞恥心嚇阻有其效果。

裁決所提醒，機車駕駛酒駕處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛處3萬原以上12萬元以下罰鍰，分別吊扣駕照1、2年，警方並當場吊扣牌照2年並代保管車輛，民眾不應心存僥倖；若因肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，移送司法機關辧理。

台北市議員陳怡君表示，過去市府宣導酒駕零容忍的手段太過制式化，公佈照片也有失真情形，她認為將累犯達3次以上照片放大公佈於鄰里公佈欄的做法較積極，並指累犯都罰不怕，希望透過新制能有效遏止累犯再犯。

統計2024年12月台北市公告酒駕毒駕累犯名單計有53名，其中酒駕累犯2次32名，1次酒駕1次毒駕累犯1名，酒駕累犯3次11名，酒駕累犯4次2名，酒駕累犯7次1名，毒駕累犯2次1名，毒駕累犯3次2名，酒駕拒測2次3名，名單已公告於台北市交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。

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