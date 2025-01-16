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    澎湖新任警察局長林溫柔上任 就職前夕澎湖發生10餘年首次槍響

    新任澎湖縣政府警察局長林溫柔，上任前夕澎湖就傳出槍響。（記者劉禹慶攝）

    新任澎湖縣政府警察局長林溫柔，上任前夕澎湖就傳出槍響。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/16 14:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原澎湖縣政府警察局長李名昌，調任台南市政府警察局督察長，遺缺由內政部警政署保安組長林溫柔接任，今（16）日舉行交接典禮，由縣長陳光復主持及內政部警政署警政委員賈樂吉監交，林溫柔正式走馬上任，但就職前夕，澎湖發生10餘年首次槍響，打破外界澎湖治安良好的迷思。

    卸任局長李名昌，去年1月接任澎湖縣政府警察局長，在去年全國各項民意調查中，「治安滿意度暨警察為民服務效能」均有極高度滿意及優異成績，去年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，澎湖縣由4星提昇到4.5星，縣政發展八大面向平均滿意度也獲得歷年最佳成績，縣長陳光復在典禮中，特別向卸任局長及全體警察同仁表達最高謝意與敬意。

    新任局長林溫柔，中央警察大學58期畢業，歷任副分局長、督察、大隊長、新北市政府警察局樹林、海山、新莊分局分局長、基隆港務警察總隊總隊長及內政部警政署保安組組長等重要職務，經歷完整，富有領導統御及溝通協調整合能力，在警政署保安組組長任內，督屬規劃並執行各類公職人員選舉及重要節慶活動治安維護等工作，績效優異，深獲警政署各級長官的肯定。

    陳光復表示，歡迎林局長加入澎湖縣政府嶄新的團隊，同時亦提醒農曆春節即將到來，期望全體警察同仁能夠展現高執行力，做好轄區安全維護工作，人車平安，讓民眾安心、快樂過好年。

    澎湖縣政府警察局，新卸任局長舉行交接典禮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府警察局，新卸任局長舉行交接典禮。（記者劉禹慶攝）

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