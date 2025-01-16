台中市警局15高階官警調動 副市長鄭照新主持聯合布達

台中市副市長鄭照新（右二）主持中市高階警官交接典禮時強調，在警察努力下，換來台中市被評比為幸福城市。（記者張瑞楨翻攝）

2025/01/16 14:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署新一波人事調整，全台146名三線一星以上的高階警官職務異動，其中台中市警局有15名警官調整職務，今日（16日）由副市長鄭照新主持交接典禮。

鄭照新大讚在警察努力之下，台中市治安於2023年被雜誌評比全國（各縣市）第一，詐欺與毒品防制等成績，被內政部評比為特優或優等，2024年民眾最關心的行人道路安全，在中市政府交通局與警察努力之下，道路死亡人數降幅19.9％，是六都降幅之冠，他感謝警察不眠不休，換來台中市於2024年被評比為幸福城市。

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今天進行交接的有中市警局副局長盧廷彰（原任中市警察局主任秘書）、副局長林逢泉（原任中市警察局督察長）、副局長陳宗能（原任高雄市政府警察局副局長）、主任秘書張義昌（原任內政部警政署後勤組組長）、督察長張則誠（原任內政部警政署行政組組長）、第一分局分局長尤啟南（原任中市警局烏日分局長）、第二分局分局長鍾承志（原任中市警局第一分局長）、第六分局分局長周俊銘（原任中市警局第二分局長）、大雅分局分局長劉明興（原任中市警局和平分局長）、烏日分局分局長劉雲鵬（原任中市警局大雅分局長）、和平分局分局長施永昭（原任中市警局保安大隊長）、保安警察大隊大隊長蔡期望（原任中市警局公共關係室主任）。

台中市警局長李文章說，每年元月與七月是警政署高階警官人事調動時間，加入台中警局的都是最優秀幹部，今年2025年的重點，台中市警局主軸是治安、交通與為民服務，誠如副市長鄭照新所言，台中市治安平穩，警方針對黑槍與毒品詐欺加強打擊，交通部分，去年獲得不錯成績，但仍有進步空間，請市民相信台中市警局，未來會做好治安、交通與為民服務。

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