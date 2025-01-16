判太重？他默默點頭！林泰宇無照酒駕累犯撞死人肇逃二審判11年

宜蘭縣男子林泰宇曾無照酒駕被查獲判刑，竟再次酒駕撞死6旬買菜婦人肇逃，高等法院今判決11年徒刑，他庭後被媒體詢問「是否覺得判刑太重」？他默默點頭。（記者楊國文攝）

2025/01/16 13:31

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酒駕累犯林泰宇無照撞死買菜婦 國民法官合併判11年徒刑

〔記者楊國文／台北報導〕24歲男子林泰宇曾因酒駕被查獲、判刑，前年再度因無照酒駕、逆向超速行駛撞死騎機車的63歲江姓婦人後逃逸，宜蘭地院國民法官法庭依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪，合併重判林11年徒刑，上訴後，高等法院認定林罪行重大，今判決上訴駁回，仍判11年徒刑。可上訴三審。

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林泰宇今被提押解出庭聆判，庭後當步上囚車前，記者問「是否覺得判刑太重」？林泰宇默默點頭示意。

檢警調查，林泰宇未曾考取駕照，曾因酒駕被查獲並判刑2月確定。

林泰宇前年10月22日凌晨4時12分與朋友在宜蘭縣羅東鎮某KTV飲酒，仍酒後駕駛白色喜美轎車離開，行經五結鄉親河路2段時，逆向開到對向車道，且不理會當時該路段限速為時速60公里，竟以時速約80公里超速撞上騎車買菜的63歲江婦後棄車逃逸。

警方事發半小時即將林逮捕，測得酒測值高達0.61毫克，超過法定值0.25毫克甚多。

應訊時，林男坦承犯行，但宜蘭地院國民法官法庭認為，林男可預見聚餐會飲酒，卻圖方便無照駕車，酒駕返家途中，更多次涉犯交通違規，導致超速行駛下高速撞死被害人，過失情節嚴重，造成被害者家屬難以抹滅傷痛，且為酒駕累犯，依酒駕致死罪判刑9年6月，再依肇事致人死亡逃逸罪判刑2年，合併判處應執行刑11年。

全案上訴後，高等法院認定林男一再酒駕，並撞死婦人肇逃，惡性重大，一審判刑11年無違誤，今判決駁回上訴。可上訴三審。

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