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    年前想發財 竹北2婦人都差一點反破財百萬

    65歲婦人投資房地產也差點被騙走200萬。（竹北警分局提供）

    65歲婦人投資房地產也差點被騙走200萬。（竹北警分局提供）

    2025/01/16 13:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕年關將近，很多人都想搏好運發筆小財好過年，竹北某65歲婦人為免被騙，投資標的鎖定不動產，沒想到仍舊差點被套路拐錢，日前正準備用繳納買房「資金」的名義匯出新台幣200萬時，被銀行行員警覺通報，竹北警分局三民派出所員警到場勸阻後，才沒有真正失金。

    警方表示，該婦人說自己是透過朋友介紹投資房地產，但對於相關的交易買賣細節卻一知半解。

    她告訴警方，這名朋友是在中南部經營不動產，對方聲稱需先付「資金」買房產才會開始有獲利，然而員警深入了解後發現，整個交易過程雙方並沒有任何簽約的正當程序，且前述經營不動產者口中的建設公司，近期也涉及司法糾紛，婦人對交易細節還一知半解，經員警耐心向婦人說明可能遭詐的風險，她才打消匯款的念頭。

    此外還有另名48歲婦人則是向銀行申請貸款100萬，說是要用在住家裝潢和養兒，然而員警到場時發現，這名婦人的帳戶內有多筆資金匯入USDC（穩定幣）相關平台，懷疑她捲入虛擬貨幣的詐騙漩渦之中，懷疑婦人是聽從詐團的指示才扯出前述的申貸理由，也是花時間耐心勸導才讓她放棄匯款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    48歲婦人（右）疑似捲入虛擬貨幣的詐騙漩渦之中，準備申貸100萬元被竹北警方及時攔阻。（竹北警分局提供）

    48歲婦人（右）疑似捲入虛擬貨幣的詐騙漩渦之中，準備申貸100萬元被竹北警方及時攔阻。（竹北警分局提供）

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