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    澎湖馬公加油站凌晨槍響！通緝犯拒檢衝撞 警連轟2槍

    馬公市民福路加油站，15日凌晨發生槍響。（馬公警分局提供）

    馬公市民福路加油站，15日凌晨發生槍響。（馬公警分局提供）

    2025/01/16 13:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向治安良好的澎湖縣，卻在新任警察局長交接前夕，傳出連續2聲槍響，劃破寂靜的馬公夜空，讓鄰近居民夜不安眠，同時開槍地點在加油站內，開槍時機與地點引發外界質疑。警方表示，係盤查可疑車輛，由於駕駛為通緝犯，開車衝撞逃逸，造成執法員警性命威脅，才會被迫開槍，經過追緝，將嫌疑人追查到案。

    馬公警分局調查指出，光明派出所2名員警15日凌晨執行巡邏勤務時，在馬公市民福路中油加油站內廁所旁，發現1台可疑車輛，怠速停在油槽上，於是上前進行盤查，但該車駕駛拒絕配合，並倒車衝撞員警逃逸，警方透過科技偵查方式，迅速鎖定呂姓嫌疑人，並在15日9時許即在馬公市菜園社區一帶逮捕到案。

    由於嫌疑人當時突然倒車衝撞員警，造成員警閃避不及，手肘挫傷，另一名員警見狀後，立即朝該車右前車輪射擊2槍制止，唯該車仍加速逃逸，受傷員警送醫觀察後，已無大礙，返回派出所休息中。馬公警分局進一步釐清案情後，全案將依傷害、妨害公務罪嫌移送澎湖地方檢察署偵辦。

    由於澎湖多年來未聞槍響，卻在新任警察局長上任前夕，突然接連2聲槍響，被外界視為給新任局長林溫柔一個震撼教育，同時外界質疑警方在加油站內開槍時機與地點是否恰當？馬公警分局表示，由於事發突然，為了保護受傷同事安危，才被迫開槍，同時是向加油站外開槍，並非向內開槍。

    由於車輛拒檢衝撞員警，警方被迫開槍自衛。（馬公警分局提供）

    由於車輛拒檢衝撞員警，警方被迫開槍自衛。（馬公警分局提供）

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