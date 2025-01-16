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    首頁　>　社會

    懷疑前夫偷生！失婚婦闖小三家要剪小女孩頭髮做鑑定

    陳婦騙阿嬤開門，要拿取小孫女頭髮鑑定，法官認為不符合「藉端滋擾住戶」，裁定陳婦不罰。示意圖。（資料照）

    陳婦騙阿嬤開門，要拿取小孫女頭髮鑑定，法官認為不符合「藉端滋擾住戶」，裁定陳婦不罰。示意圖。（資料照）

    2025/01/16 12:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓婦人疑因丈夫外遇而離婚，她懷疑孫姓阿嬤的小孫女，是她的前夫與小三所生，去年11月她騙孫姓阿嬤開門，要索取阿嬤小孫女的頭髮，讓她做親子鑑定，阿嬤相當生氣而報警，台中警方將陳婦依社會秩序維護法函送法院，法官卻認為，陳婦沒有破壞公共場域安寧秩序，縱使孫姓阿嬤住處安寧受到影響，也不符「藉端滋擾住戶」要件，裁定陳婦不罰。

    據指出，陳婦與丈夫離婚，她認為孫姓阿嬤的女兒，介入她與前夫婚姻的小三，更懷疑孫姓阿嬤的小孫女，是她的前夫與小三所生，孫姓阿嬤一家三代同堂，陳婦遂於去年（2024年）11月27日上午，到孫姓阿嬤住處，謊稱自己是阿嬤女兒（小三）的同事，孫姓阿嬤遂開門讓陳婦進入，當時阿嬤的女兒不在家，不料，陳婦卻向阿嬤索要小孫女的頭髮，讓她拿去做親子鑑定。

    孫姓阿嬤相當憤怒，認為陳婦滋擾他們祖孫，報警並向警方堅持要函送陳婦，警方遂依「社會秩序維護法」的「藉端滋擾住戶」，將陳婦函送台中地方法院台中簡易庭裁罰，可處3日以下拘留，或1萬2000元以下罰鍰。

    裁定書指出，法官認為所謂的「藉端滋擾」，是指行為人有滋擾的本意，用言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越社會大眾觀所容許的合理範圍，達到安寧秩序難以維持或回復，是否達於藉端滋擾的程度，重點在於是否有妨礙公共秩序與社會安寧之虞。

    法官強調，陳婦對於騙孫姓阿嬤開門，要拿小孫女頭髮一事坦承不諱，但陳婦行為，除了孫姓阿嬤的私人住處受到干擾外，並無破壞公共場域安寧秩序，縱使阿嬤住處安寧受到陳婦影響，這也不符合「藉端滋擾住戶」，裁定不罰，可抗告。

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