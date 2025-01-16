聽有？印尼移工「爪哇語」嗆同鄉 6男台北車站旁全武行

警方將涉案移工帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/16 12:17

〔記者王冠仁／台北報導〕兩名在台灣工作的印尼籍移工互不相識，日前分別邀同鄉到台北車站附近喝酒聊天。不過，其中一方自認地盤遭對方佔據，心生不悅、上前理論，還口出「爪哇語」嗆聲，以為沒人聽得懂；沒想到，對方人馬中有人聽得懂，氣得出拳討公道，雙方6人當街鬥毆。警方趕到時，他們還辯稱沒打架，但附近民眾指證歷歷，最終6人都被逮回派出所。

警方調查，兩名互不相識的印尼籍移工，日前晚上分別各自邀約2名友人，到台北車站東二門外喝酒聊天。但其中一方3人到場時，卻發現過去常用的「地盤」，被另外3名印尼同鄉佔據，於是上前理論，雙方一言不合大打出手，6人當街互毆，嚇壞過往民眾。

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據了解，這6人雖然都是印尼籍，其中有1人以為對方人馬中沒人聽得懂爪哇語，於是當下用爪哇語嗆聲；沒料到對方人馬中恰好有1人聽得懂，他們發現被嗆，立刻「還以顏色」，這才演變成當街鬥毆。

轄區警方獲報趕到現場，6人見警方出現，連忙「裝乖」，還說彼此都沒有打架，只是講話比較大聲，甚至還騙警察方才確實有看到其他人打架，但是打架者已經離去。

不過，附近民眾指證歷歷，甚至還有人錄下他們互毆的影像，警方隨即拆穿他們謊言，將他們6人帶回派出所，他們雖然互不提告，但警方仍將他們依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

中正一警分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

民眾拍下印尼籍移工在北車旁後毆的過程。（民眾提供）

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