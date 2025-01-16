改裝排氣管未變更登記查到就罰 南市今年已4車被告發

台南市環保局已聯合警方及監理站進行兩場路邊稽查，其中4輛因改裝排氣管未完成認證遭告發。 （南市環保局提供）

2025/01/16 12:30

〔記者蔡文居／台南報導〕2025年排氣管認證新制實施後，台南市環保局已聯合警方及監理站進行兩場路邊稽查，共攔檢101輛車次，其中4輛因改裝排氣管未完成認證遭告發。

南市環保局表示，車主只要再度換管皆需再次辦理變更登記，經查獲未變更登記者將依違反道路交通管理處罰條例開罰最高1800元罰鍰。

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南市環保局去年協助4733輛機車完成排氣管認證，車主於去年12月31日截止前至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」預約，將於今年3月31日前協助通知並免費檢測認證服務。自今年起，車主需改回原廠管或使用環境部核准的排氣管或自費前往環境部核可認證實驗室完成檢測並完成變更登記，未依規定變更登記經查獲將依法開罰。

環保局表示，今年1月2日、1月9日該局分別於北區公園路、新營區復興路段偕同警察局及監理站執行環警監聯合稽查，攔查101輛車，其中2輛排氣檢測超標遭告發，呼籲車主平時仍需注意車輛維護保養。另警方也取締28件改裝車燈，4件改裝排氣管未作變更登記及1件無照駕駛，均依法告發裁。

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