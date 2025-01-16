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    基隆市警察局首長異動 警政署首位女副署長廖美鈴到場監交

    基隆市警察局林信雄今日上任（中）。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局林信雄今日上任（中）。（記者吳昇儒攝）

    2025/01/16 11:56

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕警政署近期發布高階主官人事異動，原基隆市警察局長翁群能調任航空警察局副局長，懸缺由刑事局副局長林信雄接任，今日上午舉行交接典禮。警政署首位女副署長廖美鈴擔任監交官，除了肯定翁前局長優秀的表現外，也勉勵新任林局長要配合市府推動的行人友善政策，保護市民的財產安全。

    廖美鈴指出，翁局長學經歷豐富，更於擔任桃園分局長期間，偵破中古車行人質持事件，全案平和落幕，無人受傷立下戰功，直接升任為苗栗縣警察局長；此次借重其專才，將派往航空警察局服務。

    而新接任的林信雄局長擔任多任的分局長、刑事局偵查科科長、保安警察第三總隊主任秘書及保安警察第二總隊副總隊長及警政署保安組長、新竹縣警察局長、刑事警察局副局長等重要職務，善於溝通協調，希望能夠協助基隆市長，推動行人友善政策。

    新任局長林信雄表示，基隆是一個國際都市，在市長、議長的領導下，整個市政發展非常良好。任職後會將治安、交通列為重點工作，尤其是配合市長施行交通政策。春節即將來臨，也會針對這方面，安排人力，進行疏導。

    副署長廖美鈴（左2）今日前往基隆監交。（記者吳昇儒翻攝）

    副署長廖美鈴（左2）今日前往基隆監交。（記者吳昇儒翻攝）

    副署長廖美鈴今日前往基隆市警察局監交。（記者吳昇儒翻攝）

    副署長廖美鈴今日前往基隆市警察局監交。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局長林信雄今日上任。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局長林信雄今日上任。（記者吳昇儒攝）

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