欠款不繳又逾檢 監理站辨識系統查獲立功

拖吊註銷車輛。（圖由監理站提供）

2025/01/16 10:56

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化監理站與彰化縣警局交通警察隊、法務部行政執行署彰化分署，昨天（15日）執行註銷車輛跨機關聯合查緝專案，在永靖鄉瑚璉路經由車牌辨識系統，發現1輛逾檢註銷車輛停放路旁，且車主尚有強制執行中仍未清償的3萬餘元欠款，除當場舉發並拖吊移置車輛，扣繳註銷牌照，將再追繳使用期間的稅費。

彰化監理站長黃建興指出，車輛未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌者，勿將車輛於道路停車置放，否則將面臨3600元以上1萬800元以下罰鍰，違規車輛並當場移置保管及扣繳其牌照。

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彰化監理站提醒，車輛如經註銷牌照，應儘速至公路監理機關繳回號牌不可再繼續行駛；若還要繼續使用，汽、機車牌照須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得請領牌照，才能再行駛道路。車主切勿心存僥倖繼續行駛或停放道路，若經查緝將處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，汽車並當場移置保管及扣繳牌照，還將追繳使用期間的稅費。車主如欲查詢牌照狀態，可透過監理服務網查詢。

註銷車輛停放路邊。（圖由監理站提供）

查封車輛。（圖由監理站提供）

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