基隆地檢署任內屢創佳績檢察長李嘉明卸任 總長邢泰釗到場勉勵

檢察總長邢泰釗特別到基隆勉勵基層同仁，並頒發象徵公平正義之天秤造型獎座給李嘉明檢察長，感謝他的付出。（記者吳昇儒翻攝）

2025/01/16 10:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆地檢署昨日中午舉行檢察官會議，也是李嘉明檢察長最後一次在基隆主持。在其任內，基隆地檢署破獲350公斤的大麻毒品案、破獲毒梟利用漁船跨境運毒案、查緝近2公噸的k他命等重大案件。另偵破少年隊警員、營區軍人貪瀆案等等矚目案件。更進行台美合作，跨境偵破槍枝走私案件，獲檢察總長邢泰釗肯定，昨日也到場勉勵。

李嘉明檢察長致詞時表示，這是最後一次主持檢察官會議，感謝檢察官們都非常認真地投入工作，並能發揮團隊辦案精神，致力發現真實，打擊不法，不論在毒品、貪瀆、詐欺等案件，都屢創佳績；更創下台美兩國共同偵辦走私槍枝，並將證物運送到我國的先例。

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民生犯罪查緝部分，本署也偵辦校園營養午餐弊案、境外牡蠣混充台灣生產等案件，替國人的健康把關。婦幼案件部分，本署偵辦的兒少性侵害案件亦獲得台灣防暴聯盟所頒發之菁網獎肯定。

檢察總長邢泰釗表示，許多案件偵辦不易，對於基隆地檢署同仁可以在有限資源下，善用資源，犧牲家庭時間，全力投入心力在檢察業務上，表示讚許，也因為積極付出才能有如此亮眼的表現。期許基隆地檢團隊能夠繼續努力，續創佳績，展現檢察官的價值，為國家社會盡一份心力。

勉勵完畢，邢泰釗並致贈象徵公平正義之天秤造型獎座，其上並刻有「貢獻殊偉 功垂竹帛」文字，感謝李檢察長辛勤的領導與貢獻。

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檢察長李嘉明昨日主持在基隆地檢署最後一場的檢察官會議。（記者吳昇儒翻攝）

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