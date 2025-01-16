原民藝術家撒古流涉性侵 屏院判4年6月徒刑

曾獲國家文藝獎的原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆被控性侵，屏東地院判4年6月徒刑。（資料照）

2025/01/16 14:27

〔記者葉永騫／屏東報導〕曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung），民國110年被2位女性在社群媒體控訴涉嫌性侵，屏東地檢署經過深入調查，111年依妨害性自主罪嫌提起公訴，屏東地方法院今天判處撒古流有期徒刑4年6個月。對於被判刑，記者聯絡撒古流未接電話。

65歲的撒古流出生於屏東縣三地門鄉大社村，民國107年獲頒第20屆國家文藝獎，為美術類得主。110年有藝術家在社群媒體平台貼文控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢，性侵一名工作學習19歲少女，另有一名位女性也聲稱10餘年前受害。

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屏東地檢署針對涉案的撒古流展開調查，也讓原定111年代表台灣館參加義大利威尼斯雙年展，及受德國邀請參加5年1次的卡塞爾文件展的計畫，都遭到北美館終止、國藝會停止贊助經費，111年9月依妨害性自主罪嫌將撒古流提起公訴，撒古流事發後曾發出聲明書，強調沒有網路指控之行為。

屏東地方法院法官審理認為，撒古流．巴瓦瓦隆於民國110年2月9日夜間，在屏東縣三地門鄉之住所內，與工作學習少女飲酒談話後，駕駛小貨車搭載少女到屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床，鋪設睡墊、點燃柴火，以手摟住少女肩頭，經少女推擋後猶未鬆手並將少女強壓在睡墊上，要求發生性行為，少女因獨自身處陌生環境，恐遭不測，不敢不從，期間撒古流的友人接近，撒古流還令少女躲藏一旁，等友人寒暄離去後，再令少女躺回睡墊強制性交得逞。而10幾年前對另一名女性的性騷案則因證不足判無罪。

記者試聯絡撒古流，但撒古流未接電話，留言也未回覆，無法得知其回應。

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