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    南市12位高階官警到任 黃偉哲交付任務：馬上就戰鬥位置

    南市警局8位分局長、保大大隊長宣誓就任。（記者楊金城攝）

    南市警局8位分局長、保大大隊長宣誓就任。（記者楊金城攝）

    2025/01/16 10:34

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局包括副局長、主秘、督察長、分局長、保安大隊長等12位高階警官到任，今天（16日）在市警局為8位分局長、保大大隊長舉行聯合交接典禮，由市長黃偉哲、局長林國清監交，黃偉哲馬上交付任務說：「立即就戰鬥位置」。

    南市警局履新高階警官有副局長莊勝雄、副局長陳炯旭、主任秘書洪頂力、督察長李名昌、第一分局分局長章振國、麻豆分局長陳添新、玉井分局長劉柏陞、第六分局長劉全福、佳里分局長施衣峯、歸仁分局長廖水池、學甲分局長巫建德、保安警察大隊大隊長黃宗仁。

    黃偉哲強調說，歲末年初，治安、交通重點工作，新任官要馬上就戰鬥位置，這是施政目標也是市民的期許，治安方面包括詐騙、槍枝、毒品都是打擊犯罪的治安重點工作，期勉全體員警全力以赴，讓台南治安更好、詐騙和刑案更減少。

    台南市警察局包括副局長、主秘、督察長、分局長、保安大隊長等12位高階警官履新。（記者楊金城攝）

    台南市警察局包括副局長、主秘、督察長、分局長、保安大隊長等12位高階警官履新。（記者楊金城攝）

    南市新任第六分局長劉全福（左一）、佳里分局長施衣峯（右一）由市長黃偉哲（右二）、警察局局長林國清（左二）監交。（記者楊金城攝）

    南市新任第六分局長劉全福（左一）、佳里分局長施衣峯（右一）由市長黃偉哲（右二）、警察局局長林國清（左二）監交。（記者楊金城攝）

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