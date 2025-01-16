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    「哈根達斯」不是冰淇淋？中警破獲百萬販毒集團

    警方查扣市價55萬餘元的毒咖啡包。（警方提供）

    警方查扣市價55萬餘元的毒咖啡包。（警方提供）

    2025/01/16 09:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局刑事警察大隊今天（16日）公布一起查緝毒品的個案，該大隊偵查第七隊去年接獲檢舉，指稱「網購買冰買到毒品」，查緝發現微信暱稱「哈根達斯」的帳號，猛打「迷你杯1杯500、歡樂桶2杯2600、買5送1」廣告，但這並不是冰淇淋，而是賣毒品，去年9月與10月兩度搜索並拘提3人，查獲市價55萬餘元的毒咖啡，還有疑似販毒所得140萬餘元，以違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

    刑警大隊偵七隊與少年警察隊組成專案小組，深入追查發現，這個微信暱稱「哈根達斯」的帳號，販售的是毒品，「迷你杯1杯500」是指毒咖啡包一包500元，報請台中地檢署指揮，於去年（2024年）9月及10月間持搜索票，查獲林姓男子（31歲）、張姓男子與何姓男子（各25與30歲）組成的販毒集團。

    警方當場查扣近140萬元現金，還有毒品咖啡包111包，毛重約520克，市價約55萬5000元（每包500元），偵訊後以違反毒品危害防制條例移請中檢偵辦，台中市警局刑警大隊的大隊長李明道強調，毒品嚴重危害社會治安，是警方查緝的重點。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣140萬元現金。（警方提供）

    警方查扣140萬元現金。（警方提供）

    毒販用哈根達斯的冰淇淋照片打廣告，但並非賣冰，而是販毒。（警方提供）

    毒販用哈根達斯的冰淇淋照片打廣告，但並非賣冰，而是販毒。（警方提供）

    警方搜索販毒者住處，拘提3名毒販。（警方提供）

    警方搜索販毒者住處，拘提3名毒販。（警方提供）

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