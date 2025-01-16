竹市警防搶演練 不忘宣導防詐

警方防搶演練過程逼真。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/16 09:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕年關將近，各金融機構等處所易遇有民眾提領大量現金，而成為歹徒覬覦下手目標，新竹市警察局第二分局為協助提升轄內金融機構防搶及阻詐之應變能力，與永豐銀行新竹分行實施防搶演練及反詐騙關懷提問宣導活動，以提升各金融機構自我防衛能力及阻詐意識。

演練一開始，由員警扮演之搶匪持槍衝到櫃檯前並對空鳴槍，大聲喝令行員交出現金，由於平常銀行即有相關訓練、演練並與警方保持互動，各行員能依分配任務分別按下警鈴、記下作案車號、逃逸方向並報警，以利警方迅速動員圍捕警力，線上立即攔獲涉案搶匪。

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第二分局分局長林炎巨提醒，年關將近，金融機構現金流動頻繁，民眾與銀行容易成為歹徒下手目標，如有提領大量現金需求，可請求轄區派出所協助護鈔。

元旦迄今，第二分局已經即時攔阻2名民眾遭詐，並當場緝獲詐欺車手2名，守護民眾財產計260萬元，分局將持續強化與金融機構聯繫，警銀連線攔阻詐騙，提醒民眾領取年終獎金後如欲投資理財時，切勿聽信來路不明訊息，發現有「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應提高警覺，隨時撥打165反詐騙專線或110向警方查證，以有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。

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