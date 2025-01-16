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    歡場女子手段高招讓熟客暈船 人妻醋桶打翻提告踢鐵板

    在越南小吃部上班的黎姓女子手段高招讓熟客暈船。圖為高雄地院（資料照）

    在越南小吃部上班的黎姓女子手段高招讓熟客暈船。圖為高雄地院（資料照）

    2025/01/16 09:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕呂姓男子愛去小吃部消費，還跟黎姓女服務生打得火熱，呂妻吃醋，怒控黎女介入婚姻求償50萬元，黎女喊冤，稱自己跟男僅在歡場上有互動，她叫呂男「老公」也是上班常用的攬客手段，法官認為呂妻沒有提出更具體事證，無法證明黎女損及權益，判呂妻敗訴。

    判決指出，呂姓男子結婚4年後，被妻子發現他常去某家越南小吃部消費，還跟越南籍黎姓女服務生互動熱絡，不但會陪她上下班，甚至還一起相約去連鎖超市買東西，呂妻偷看丈夫手機，發現呂男不但和黎女對話曖昧，黎女還叫呂男「老公」。

    呂妻醋勁大發，認為呂男和黎女有染，提告向黎女求償50萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，黎女喊冤，辯稱自己和呂男之間是顧客消費互動，並非情侶關係，她會叫呂男「老公」，也是歡場女子為了攬客或留住熟客常用的手段，且自己也不知道呂男已經結婚，不認為自己有破壞他的婚姻。

    法官檢視呂妻提供的對話紀錄，發現呂妻亥意忽略對話紀錄的完整脈絡，除有翻譯錯誤外，內容並無提及任何腥羶色或露骨的對話，且黎女是小吃部服務人員，與客人互動時，難免使用較為親暱的稱呼或關心問候，此乃工作所需，旨在營造輕鬆愉悅的氛圍，以利顧客再次光顧，因此認定黎女未侵害呂妻權益，判呂妻敗訴，可上訴。

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