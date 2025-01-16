未做防範措施致油漆工摔死 電機公司負責人判緩刑

未做防範措施致油漆工摔死，竹縣電機公司負責人遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/16 09:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣一家電機公司以日薪1700元代價，請油漆工周男粉刷牆面，卻未注意安全防範措施，以致於周男踩空鋁梯摔死，新竹地院依過失致死罪判處負責人陳男徒刑6月，緩刑2年。

法官調查，竹縣某電機公司負責人陳男以1700元日薪，聘僱周男於去年1月12日至某公司從事建築物外牆牆面油漆臨時工作，陳男應注意、知悉雇主對於在高度2公尺以上處所作業，勞工有墜落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台；雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。

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此外，雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業；而周男從事建築物外牆牆面油漆臨時作業，油漆範圍為高度約4公尺高整面牆面，站立於距地面高度約2.35公尺鋁梯頂端，惟該鋁梯（長度約2.4公尺）踢腳合併倚靠於外牆牆面，未展開使用，通道寬度約0.7公尺，從事牆面油漆作業時，疏於注意未設置工作台及未配戴安全帶、安全帽，現場亦未有其他防止墜落危害之措施。

周男因站立於未展開鋁梯頂端，其背部靠著鄰宅外牆牆面支撐，雙手使用油漆刷長桿從事牆面油漆作業，周男將油漆刷自長桿頭部分解，左手握著長桿，右手使用油漆刷從事牆面油漆作業，左腳踩空後，因未配戴安全帶、安全帽且未設置工作台，自鋁梯頂端墜落地面，經送醫急救，仍因頭部鈍力損傷引起創傷性顱內出血、中樞神經性休克導致多器官衰竭不治死亡。

案經勞動部職業安全衛生署函送及新竹地檢署檢察官自動簽分偵辦。

法官審酌被告電機有限公司與負責人陳男為職業安全衛生法所稱之雇主，理應妥善注意工作場所安全，避免職業災害發生，卻疏未注意提供適當防護，以致釀成本件意外事故，造成被害人死亡，實有不該，惟念被告等坦承犯行，且與被害人家屬達成和解並賠償完畢，最後將電機公司依犯職業安全衛生法違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生死亡職業災害罪，科罰金3萬元。陳男則因犯過失致人於死罪，處有期徒刑6月，緩刑2年。

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