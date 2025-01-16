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    首頁　>　社會

    女住戶與鄰居不合 在大廳、電梯張貼起訴書慘了

    大樓吳姓女住戶與鄰居起嫌隙，涉嫌在大廳、電梯等公告欄，張貼對方起訴書，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    大樓吳姓女住戶與鄰居起嫌隙，涉嫌在大廳、電梯等公告欄，張貼對方起訴書，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2025/01/16 06:57

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳姓女住戶與黃姓、謝姓鄰居不睦，在大樓大廳和電梯公告欄，涉嫌兩度張貼2人起訴書影本，被高等法院高雄分院依違反個人資料保護法，判處徒刑3月，得易科罰金。

    據了解，被告吳女為鳳山區某大樓住戶，與黃姓和謝姓男子平日素有嫌隙。2022年5月17日上午11點18分至24分止，將內有2人姓名、出生年月日、住所地址、身分證統一編號等資料的起訴書影本，公佈在大廳和4部電梯公告欄。

    不久，管委會副理發現不妥，將起訴書影本取下後，吳女又於下午5點28分至31分，再次接續張貼，黃等人不滿隱私權及自決權遭侵害，向高雄地檢署提告，並被檢察官依違反個人資料保護法提起公訴。

    吳女辯稱，張貼黃等人起訴書，僅是要證明她的清白，沒有損及黃等人財產利益的意思，況且，張貼後隨即被撕毀，沒有其他人看到，否認犯行。

    高雄地院開庭調查後，認為吳女所辯不足採信，判決她有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。她不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，尚未定讞。

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