結婚25年老公劈腿10多年 妻憤而休夫再對小三求償200萬

黃男結婚25年竟與小三同居十多年，元配憤而休夫再對小三求償200萬。（情境照）

2025/01/16 06:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚25年的新竹彭姓婦人，為先生連續生了5個孩子，而先生竟在最小的孩子出生後，就偷吃母親餐廳服務生林女，二人進而同居長達十餘年，後來更在臉書公然曬恩愛互稱「老公、老婆」，彭女憤而訴請休夫並向小三求償200萬，新竹地院判准20萬。

結婚25年育有4名子女的彭女說，先生黃男於臉書上，竟與在黃男母親經營餐廳工作的林姓小三，有著露骨親密對話，不僅互稱「老公、老婆」，且多次有親吻、擁抱等親密舉動，林女更多次與黃男出遊、過夜、泡湯及同居等，她憤而向林女求償200萬元。

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林女自稱，自102年起與黃男交往，交往時即知悉黃男已結婚、有小孩。還說彭女有開出條件，要她不能要求彭女離婚、她不能生小孩、不能花黃男的錢。

法官調查，彭女連續為黃男生了5個孩子，其中一名夭折，最小的孩子是在99年出生，也就是說，黃男在第5個孩子出生之後不久，就與林女交往。林女坦承與黃男迄今仍同住已達十餘年，去年7月彭女決定休夫提起離婚訴訟，2個月後調解離婚。

法官認為，彭女與黃男結婚已25年，而小三林女與黃男侵害彭女配偶權行為已持續逾12年，嚴重破壞彭女婚姻生活圓滿、安全及幸福，彭女與黃男所為，確實對彭女配偶權造成侵害且情節重大，足使彭女感受不堪之精神上痛苦，最後判賠精神慰撫金20萬元。

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