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    民眾質疑警躲號誌桿後測速照相 清水警：有設置取締標誌

    沙鹿區台灣大道7段與紅竹巷口的號桿後，仔細看疑有員警藏在後方測速。（擷取自Threads）

    沙鹿區台灣大道7段與紅竹巷口的號桿後，仔細看疑有員警藏在後方測速。（擷取自Threads）

    2025/01/16 00:21

    〔記者歐素美／台中報導〕民眾在Threads上發文表示，經過台灣大道沙鹿段「限速40很常被拍超速，都不知道到底在哪裡被拍，停紅燈待轉終於看到了」，原來是有員警躲在號誌桿後方拍照，民眾忍不住酸「台中的警察真的都好厲害」；清水警分局對此回應指出，執勤地點前250公尺處有設置測速標誌，警用巡邏車亦停放在慢車道右側，並依規全程開啟警示燈提醒用路人，符合交通執法勤務規定，並非隱藏性執法。

    其他網友回應指出，該處測速已經好幾年，看到照相機警示牌，就要自己注意了，並強調依規定測速照相，一般道路前方300至600公尺就有警示牌提醒了，若無警示牌才可撤銷罰單，還說該處是專門抓靜X及弘X的騎車同學；但也有網友質疑「這就是垃圾搶錢」、「這隻真的很扯」；也有網友說，「這支最過份的點在於左邊快車道固定60剛過，切來外線，黑箱40馬上陰你」。

    清水警分局表示，經查該案是在1月15日上午9時許，於沙鹿區台灣大道7段與紅竹巷口南向50公尺處執行測速照相勤務，當日執勤員警著警察制服，執行移動式測速照相勤務，執勤員警與測速機器均在明顯及安全地點。

    另該執勤地點前250公尺處有設置警52測速標誌，警用巡邏車亦停放在慢車道右側旁，未違規及妨礙人車出入，並依規全程開啟警示燈提醒用路人，均符合交通執法勤務之規定，尚無隱藏性執法情事。警方呼籲民眾駕駛或騎乘車輛行駛下坡路段應減速慢車，以維行車安全及保護生命財產安全。

    警方強調，警車就停在右側且全程開啟警示燈提醒用路人，並非隱藏性執法。（擷取自Threads）

    警方強調，警車就停在右側且全程開啟警示燈提醒用路人，並非隱藏性執法。（擷取自Threads）

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