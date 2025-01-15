高雄賓士駕駛迴轉不看車 害騎士急煞自摔卡車底

白色賓士轎車迴轉時，害機車騎士急煞自摔後卡進車底受困。（民眾提供）

2025/01/15 21:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區美明路與美賢街口，今（15）日晚上6點半發生騎士卡轎車車底的車禍，當時賓士車駕駛黃女（46歲）開車在美明路上欲迴轉，未注意到同向有機車直行而來，騎士陳男（25歲）見狀緊急煞車，但機車連人打滑，陳男下半身被卡進轎車底，經消防隊使用千斤頂將人救出後送醫，陳男全身多處擦挫傷送急治療。

鼓山分局龍華所指出，騎士陳男因突遇黃女開車迴轉，機車煞車打滑並自摔跌入轎車底，警消獲報後立即前往救援，由於陳男下半身卡在車輛下方，消防隊利用千斤頂將車抬高後，順利將傷者救出，初步了解，陳男身上有多擦挫傷，經送醫治療後無大礙，兩方駕駛均無飲酒情事，詳細肇事責任由交通大隊進一步分析判定。

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警方提醒，行車時應隨時注意路況，特別是進行迴轉或變換車道時，應確認周邊來車，避免發生事故。駕駛人亦應保持安全車速及行車距離，確保行車安全。

白色賓士轎車迴轉時，害機車騎士急煞自摔後卡進車底受困。（民眾提供）

白色賓士轎車迴轉時，害機車騎士急煞自摔後卡進車底受困。（民眾提供）

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