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    北市精舍命案 北檢首度提訊暢銷作家王薀

    警方本月7日破門王薀在台北市復興南路的住所，將他拘提到案。 （資料照）

    警方本月7日破門王薀在台北市復興南路的住所，將他拘提到案。 （資料照）

    2025/01/15 20:20

    〔記者王定傳／台北報導〕台北市大安區某私人精舍傳出女信徒死亡事件，檢警追查，蔡姓女死者臉部、身體有大面積瘀傷，懷疑生前遭毆打，還被63歲的女住持吳慧珠及2名信徒用推車載運回精舍，檢方去年9月聲押禁見吳等3人獲准，經持續追查發現，幕後藏鏡人疑似正是知名暢銷書作家王薀，檢警今年1月7日拘提他到案，9日依傷害致死罪聲押禁見王男獲准，今日首度提訊王薀釐清過程。

    據了解，去年4、5月，從事會計工作的蔡女跟隨老師王薀修行，王薀先安排蔡女擔任他的私人會計，並由精舍的住持吳慧珠安排住進精舍；怎料，去年7月蔡女卻因不詳原因死亡。

    去年7月24日，警方獲報，有人倒臥於精舍中，立即趕赴現場，蔡女已失去生命跡象，且臉部、身體還有多處明顯瘀傷，經法醫解剖後，研判死者因橫紋肌溶解症去世，檢警依解剖報告、相關事證判斷為他殺。

    檢警經調閱監視器發現，7月23日晚間，吳女及信徒等人在附近餐廳開讀書會，男信眾李淵源曾將蔡女從餐廳拖到外面淋雨，之後吳女、李男及女信徒姜芃妤，還將她放置於手推車上，蓋上透明雨衣同時用膠帶固定，沿大街將蔡女推回精舍後各自離去，且蔡女的兩百多萬元存款遭姜女提領一空；檢警去年9月拘提吳、李、姜3人並搜索精舍、餐廳等地，訊後依殺人罪嫌聲押3人，台北地院則以3人涉傷害致死罪嫌裁定收押禁見。

    檢警追查發現，王薀疑因細故教唆信徒犯案，且蔡家人也拿出一張照片指稱蔡女跟著王薀修行，7日遂將他拘提到案，訊後依傷害致死罪嫌聲押禁見獲准；不僅如此，王薀在案發後曾找信徒商討對策，因此於10日及13日約談李威，訊後均請回。

    44歲的李威以演出「吐司男之吻」等偶像劇走紅，後轉往中國發展而淡出台灣演藝圈；至於本名王江鎮的王薀，除了本身是暢銷作家外，也是武學愛好者，更喜好探究東方孔、孟儒家學說、佛家經典及西方心理學、哲學和文化歷史。

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