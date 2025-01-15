台東慶祝消防節 救災機器人大展神技

救災機器人上陣滅火。（記者劉人瑋攝）

2025/01/15 20:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣消防局今天提前舉行119消防節慶祝大會，師徒制授業、授階，頒發醫療指導聘書、表揚消防與義消楷模，會後還有救災機器人操演。縣長饒慶鈴致詞說示，台東消防局的5G智慧行動急診室獲世界級獎項第三名，系統比肩日韓、新加坡等國，而這套系統未來可能就供他國效法，在異國救援、發光發熱。

今年大會為急救服務貢獻心力的醫療指導團隊，頒發聘書給朱士岳、黃京葦、吳佩珊、蔡雨樵、康芳瑜等5位醫師，表揚服務滿30、40、45年的資深義消人員。

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饒慶鈴指出，縣府推動「一鄉鎮一高救隊」計畫，目前全縣已有11個鄉鎮成立高級救護隊。去年縣內急救成功率提升到35.2％、康復出院率達8.4％，展現整體急救服務的成效。

饒慶鈴說，台東縣消防局在去年以「智慧雲端救護資源整合平台-5G智慧行動急診室系統」，在全球數百件政府部門投稿作品中榮獲「Gartner政府數位創新服務獎」亞太區第三名，在亞太區中名列第三，獲獎者的系統操作模式也會分享給其他國家，未來會有更多國家因學習台東縣消防局這套救災系統拯救更多人。

消防局同仁在現場展示最新救災救護器材，展現科技救災成果與未來發展方向，其中最吸睛的是救災機器人，消防局說，去年報到的救災機器人還能拖動龐大的雲梯車，有效訊號約300公尺，可遙控協助拖出待救者，克服崎嶇地型滅火，減少救難人員在第一線的危險。

機器人協助搶救傷患。（記者劉人瑋攝）

醫療指導團隊朱士岳、黃京葦、吳佩珊、蔡雨樵、康芳瑜等5位醫師獲頒證書。（記者劉人瑋攝）

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