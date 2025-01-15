烏日警結合媽祖廟春節交安宣導 紅包牆抽現金民眾玩到嗨

烏日分局今天結合烏日玉闕朝仁宮舉辦春節交通安全宣導，民眾只要成功闖2關，就能在紅包牆抽紅包。（記者陳建志翻攝）

2025/01/15 20:18

〔記者陳建志／台中報導〕農曆新年將至，烏日警分局為推動今年加強重要節日安全維護工作，今天與烏日玉闕朝仁宮合辦「交安宣導暨金蛇送福紅包現金抽抽樂」活動，現場最吸睛就是有一大片的「紅包牆」，民眾只要交通安全答題成功闖2關，便能參加紅包抽抽樂，現場民眾反應熱烈，也讓交通安全宣導深入人心。

烏日分局表示，今年加強重要節日安全維護工作自1月20日晚上10點起至2月3日晚上12點止實施，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。為確保春節期間民眾生命、身體及財產安全，並提升民眾對交通安全的重視，烏日分局特別設計製作喜氣洋洋的「蛇年大吉交通順暢紅包袋」以及LED安全手燈小禮包，其中這些「特製紅包袋」上有停讓行人、喝酒不開車的小標語，不僅增添節慶氛圍，更讓交通安全宣導深入人心。

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活動現場設置一整面的紅包牆，參加民眾只要完成趣味十足的交通安全闖關小遊戲，就能獲得紅包抽抽樂的機會，提前感受春節喜氣。另有酒駕眼鏡讓民眾配戴行走，並沿交通錐繞行，實際體驗酒後駕車的危險性，經由此寓教於樂的方式，讓民眾在參與遊戲的同時，學習正確的交通安全觀念。

現場並設置小哈雷機車體驗區，在員警的細心指導與陪同下，小朋友透過實際騎乘互動，從小培養交通安全意識。這項貼心的設計不僅讓孩子們玩得開心，也讓家長對交通安全教育有更深刻的體認，現場氣氛熱鬧溫馨，獲得在場民眾一致好評。

烏日警分局長尤啓南呼籲，春節期間車流量增加，民眾務必遵守交通規則，並耐心駕駛，保持良好駕駛習慣，提高行車警覺性，以確保自身與他人的安全，如有計畫返鄉出遊的民眾，建議提早規劃行程，避開尖峰時段，也提醒民眾飲酒後切勿駕車，並善用公共交通工具，避免憾事發生。

烏日分局今天結合烏日玉闕朝仁宮舉辦春節交通安全宣導，現場設置小哈雷機車體驗區，讓小朋友從小培養交通安全意識。（記者陳建志翻攝）

烏日分局今天結合烏日玉闕朝仁宮舉辦春節交通安全宣導。（記者陳建志翻攝）

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