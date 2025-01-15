涉霸凌不成立遭拔官 南警前刑大隊長提申訴

南警前刑大隊長張文源。（資料照）

2025/01/15 20:26

〔記者王捷／台南報導〕台南刑警大隊前大隊長張文源涉霸凌部屬遭拔官，但經公共衛生小組審核，霸凌不成立，張文源疑似認為自己才是被霸凌者，向公務人員保障暨培訓委員會申訴，張警官未正面回應；台南市警局則指出，目前未收到審議結果。

警政署去年11月29日發布調職令，將張文源調任警政監，目前支援刑事局，職務由高雄市警局林園分局長李宏倫接任南警刑大隊長。張文源會被指控霸凌，是去年有部屬在網路PO文，刑大內部士氣低落，幹部經常在凌晨接到長官電話，要求準備資料，未及時回應就會遭公開羞辱，甚至有幹部因此產生輕生念頭。

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張文源否認指控，並強調檢討績效是必要之舉，感嘆當下刑警文化不同。市警局調查後，提報「機關安全及衛生防護小組」進行審議，最終多數決議認定職場霸凌指控不成立，不過市警局仍以張文源的領導風格、內部管理等問題，報請警政署調整職務。

事後，張文源向保訓會提出申訴，警界傳出他疑以調查霸凌不成立為由，認為被調非主管職導致權益受損，反而是自己受到部屬霸凌。消息傳出後，有部分警官認為，即使霸凌不成立，職務調整是警察局的權責，也經過警政署同意，雖然每位長官的領導風格不同，但在張警官調職後，刑大的士氣、工作情緒，都明顯提振。

記者詢問張警官對申訴的看法，他並未正面回應。南市警局則指出，目前未收到保訓會的審議結果，前陣子已呈附相關資料給保訓會參考，如果未來申訴通過，不太可能恢復張警官的職務，但是若有行政處分將會撤銷。

另外，有警官認為，多數高層霸凌不成立的原因，是因具有投票權的安全及衛生防護小組是內部成員會擔心影響高層，因此投票結果無法凸顯霸凌狀況。

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