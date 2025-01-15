高雄騎士闖紅燈撞輕軌竟開溜 警要追人開罰送辦

騎士闖紅燈撞上綠燈通行路口的輕軌，事後竟肇事逃逸。（民眾提供）

2025/01/15 18:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區大順二路與九如一路口，今（15）日下午3點半多，發生一起機車撞輕軌車禍，騎士闖紅燈直接撞上正在過馬路的輕軌列車車身，騎士倒地後卻未等警察到場處理，將機車扶起後隨及騎車落跑，警方將以車追人，並開罰及函送法辦。

三民二分局覺民所指出，今天下午3點40分許，1名機車騎士沿九如一路往西方向直行，至大順路口處卻違規闖紅燈，與沿大順二路往南行駛的輕軌發生碰撞，騎士碰撞後未經警方到場逕自離去。

請繼續往下閱讀...

經警方到場處理測繪且迅速排除交通障礙，現場無人受傷，初步研判為該機車騎士違規闖紅燈，可處1800至5400元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

另該機車騎士肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條1項，可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

警方表示，本案因輕軌屬於大眾捷運系統之範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，目前已鎖定肇事車輛並掌握駕駛身分，將通知到案說明，後續將依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌函請高雄地檢署偵處。

輕軌車身撞闖紅燈騎士撞出刮痕，將依肇事結果對騎士求償。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法