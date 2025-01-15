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    桃園大溪打火英雄寒冬送暖 兼做這事「送安全」過好年

    桃園大溪圳頂分隊寒冬送暖，兼做家戶消防安檢。（圳頂分隊提供）

    桃園大溪圳頂分隊寒冬送暖，兼做家戶消防安檢。（圳頂分隊提供）

    2025/01/15 19:24

    〔記者李容萍／桃園報導〕年節即將到來，天氣寒冷，桃園市政府消防局第四大隊圳頂分隊今（15）日與轄區里長深入鄰里走訪地方獨居老人家庭，送上冬季必需品與生活物資，幫忙檢查家中可能致災的潛在危險，寒冬中送溫暖與安全，平安過好年。

    圳頂分隊分隊長岩南山說，消防隊日常勤務常接觸地方較為弱勢的民眾，包括救護及家戶訪視，進而有發起活動的想法。年節前的寒冬送暖、發送物資的活動圳頂分隊已實施多年，除了發放物資，也仔細檢查獨居老人的居家環境，排查潛在的安全隱患，例如瓦斯熱水器是否正確安裝，並提醒老人要特別注意通風，以防止一氧化碳中毒；也檢查電線是否老舊、電器使用是否過載，針對可能引發火災的隱憂，給予適當建議與改善方式，希望關懷行動不僅是一份物質援助，也能提升居家安全意識。

    岩南山提到，消防人員常被稱為「打火英雄」，往往需要面對火災等危險，實際上有一個同樣重要的「預防災害」使命；此次關懷活動由消防同仁自掏腰包捐贈棉被、衛生紙、柴米油鹽等日常用品，也進入獨居老人家中，幫忙檢查家裡的熱水器、用火用電等危險因子，希望透過實際行動希望每個人都能安心迎接新的一年。

    桃園大溪圳頂分隊寒冬送暖，兼做家戶消防安檢。（圳頂分隊提供）

    桃園大溪圳頂分隊寒冬送暖，兼做家戶消防安檢。（圳頂分隊提供）

    桃園大溪圳頂分隊寒冬送暖，兼做家戶消防安檢。（圳頂分隊提供）

    桃園大溪圳頂分隊寒冬送暖，兼做家戶消防安檢。（圳頂分隊提供）

    桃園大溪圳頂分隊寒冬送暖，兼做家戶消防安檢。（圳頂分隊提供）

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