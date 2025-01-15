土城分局偵查隊長黃祺瑋等3警涉虛擬貨幣洗錢 檢警19路搜索約談

警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦。（資料照、擷自土城警分局網站，本報合成）

2025/01/15 18:46

〔記者王定傳／台北報導〕警政署發現有警官涉入虛擬貨幣洗錢案，報請台北地檢署指揮，檢警今天兵分19路發動搜索土城警分局偵查隊隊長黃祺瑋及刑事局張姓、伍姓偵查正等人住居所及服務單位辦公位置共19處，約談黃祺瑋、張、伍3警及其等親友共6名被告，與2名證人，全案朝洗錢防制法偵辦。

據了解，黃員2022年在刑事局第二大隊任職偵查正，與當時同事投資比特幣、泰達幣，投資金額約百萬。黃員同事以幣圈俗稱「搬磚」，不同管道購得的虛擬幣價格不同，低買高賣賺取其中「匯差」；由於這期間匯款紀錄頻繁，且當時黃員手上還有博弈、詐欺等相關案件，警政署督察室懷疑資金來源有疑慮，展開自檢。

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檢方今天指揮警政署督察室靖紀小組、土城警分局、刑大等一同到黃祺瑋等3員住所及服務單位辦公位置搜索，約談黃祺瑋、張、伍3警及其等親友共6名被告，與2名證人，全案朝洗錢防制法偵辦。黃員初步指稱，他的投資都是合法的，當時匯款金流非常多筆，他能理解為何會遭懷疑，但絕對沒有犯法，全部都是正當投資。

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