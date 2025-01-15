為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    土城分局偵查隊長黃祺瑋等3警涉虛擬貨幣洗錢 檢警19路搜索約談

    警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦。（資料照、擷自土城警分局網站，本報合成）

    警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦。（資料照、擷自土城警分局網站，本報合成）

    2025/01/15 18:46

    〔記者王定傳／台北報導〕警政署發現有警官涉入虛擬貨幣洗錢案，報請台北地檢署指揮，檢警今天兵分19路發動搜索土城警分局偵查隊隊長黃祺瑋及刑事局張姓、伍姓偵查正等人住居所及服務單位辦公位置共19處，約談黃祺瑋、張、伍3警及其等親友共6名被告，與2名證人，全案朝洗錢防制法偵辦。

    據了解，黃員2022年在刑事局第二大隊任職偵查正，與當時同事投資比特幣、泰達幣，投資金額約百萬。黃員同事以幣圈俗稱「搬磚」，不同管道購得的虛擬幣價格不同，低買高賣賺取其中「匯差」；由於這期間匯款紀錄頻繁，且當時黃員手上還有博弈、詐欺等相關案件，警政署督察室懷疑資金來源有疑慮，展開自檢。

    檢方今天指揮警政署督察室靖紀小組、土城警分局、刑大等一同到黃祺瑋等3員住所及服務單位辦公位置搜索，約談黃祺瑋、張、伍3警及其等親友共6名被告，與2名證人，全案朝洗錢防制法偵辦。黃員初步指稱，他的投資都是合法的，當時匯款金流非常多筆，他能理解為何會遭懷疑，但絕對沒有犯法，全部都是正當投資。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播