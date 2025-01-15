6旬男花蓮石梯坪採海菜遭浪捲走 海巡救起送醫不治

花蓮石梯坪有民眾採集海菜螺貝類，遭到大浪襲擊落海，救起後送醫不治。（海巡署提供）

2025/01/15 18:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉石梯坪礁岩區今天傳出民眾落海，海巡署東部分署立刻派員並通報警消共同搜救，下午在石梯坪找到落海的60歲男子，然送醫急救仍宣告不治。附近釣客說，落海前有看到男子在礁岩區採集海菜貝類，卻被大浪打中落海。

靠海吃海的東海岸民眾會到海邊採集俗稱「海鋼盔」、「火山爆發」的笠螺、藤壺或小型鐘螺，加上鹽、辣椒醃漬後就是下酒海味，外面一台斤賣到400元；海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所今天中午接獲羅姓釣客報案，石梯坪遊憩區的礁岩有民眾採海菜時，因浪襲不慎落海；海巡獲報後由第九巡防區指揮部派出第六海巡隊、以及石梯、新社2個漁港安檢所人員、也通報豐濱消防分隊及警方協同搜尋。

請繼續往下閱讀...

因現場地形崎嶇，加上東北季風來襲海況惡劣，最後在石梯坪遊憩區南側的礁岩區發現一名男子載浮載沉，隨即下水將男子拖帶上岸，現場實施CPR搶救後，以人力搬運通過崎嶇礁岩地形至道路轉送花蓮醫院豐濱分院搶救，但仍不治身亡。

海巡第一二岸巡隊調查，落海的60歲林姓男子家住台東，與姊夫到石梯坪採海菜，現場釣客也說，當時有見到男子在礁岩區採集撿拾海菜，被大浪捲入導致落海。海巡署呼籲，最近東北季風增強海況不穩定，呼籲民眾避免在海況惡劣期間到海邊活動、採取水產動植物，有狀況可撥打118報案。

花蓮石梯坪有民眾採集海菜螺貝類，遭到大浪襲擊落海，救起後送醫不治。（海巡署提供）

花蓮石梯坪有民眾採集海菜螺貝類，遭到大浪襲擊落海，救起後送醫不治。（海巡署提供）

東海岸阿美族喜歡吃礁岩區附著的笠螺，醃漬後就是一道美食。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法