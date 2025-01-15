台中15高階警官異動16日到任 公關室主任懸缺引討論

台中市警局今天發布一波人事異動，共有15名三線一星以上高階警官職務調整。（資料照）

2025/01/15 18:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局今天發布一波人事異動，共有15名三線一星以上高階警官職務調整，至於在這波人事異動中，唯獨公關室主任出現懸缺，據了解，原本最有希望人選，因涉及基層官警「白單改紅單」案件中箭落馬，接任人選備受關注也引發討論。

台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整全國各警察機關警監職務，依職務調整部分，奉核定發布，而此次異動名單如下：

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編號／新任職務／姓名／原任職務

1 內政部警政署主任秘書／郭士傑／本局副局長

2 保安警察第三總隊總隊長／黃永志／本局副局長

3 本局副局長／陳宗能／高雄市政府警察局副局長

4 本局副局長／盧廷彰／本局主任秘書

5 本局副局長／林逢泉／本局督察長

6 本局主任秘書／張義昌／內政部警政署後勤組組長

7 本局督察長／張則誠／內政部警政署行政組組長

8 內政部警政署警監督察／陳松寅／本局第六分局分局長

9 本局第六分局分局長／周俊銘／本局第二分局分局長

10 本局第二分局分局長／鍾承志／本局第一分局分局長

11 本局第一分局分局長／尤啟南／本局烏日分局分局長

12 本局烏日分局分局長／劉雲鵬／本局大雅分局分局長

13 本局大雅分局分局長／劉明興／本局和平分局分局長

14 本局和平分局分局長／施永昭／本局保安警察大隊大隊長

15 本局保安警察大隊大隊長／蔡期望／本局公共關係室主任

台中市15名高階警官異動名單。（市警局提供）

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