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    金門路牌桿轟然倒塌 工人維修慘遭壓住畫面曝

    金門縣金城鎮伯玉路、桃園路口交通標誌桿傾倒，工人到場維修遭路牌壓在底下，警方及工作人員拉出送醫。（記者吳正庭攝）

    金門縣金城鎮伯玉路、桃園路口交通標誌桿傾倒，工人到場維修遭路牌壓在底下，警方及工作人員拉出送醫。（記者吳正庭攝）

    2025/01/15 17:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮伯玉路、桃園路路口LED交通標誌桿今天無預警傾倒，數百公斤的巨物幸未砸中人車，工人到場維修卻遭疑似2度斷裂的標誌桿路名牌壓在底下，送醫治療。縣府說，指示桿設立15年，可能鏽蝕加上強風傾倒，即日起全面檢視全島路名牌桿。

    LED路名牌指示標誌桿上午10點左右忽然從基座斷裂，高達4、5公尺標誌桿應聲倒下，斜躺路面，占據伯玉路快車道，這裡是金城鎮出入要道，立刻造成壅塞，金城所所長楊文寧率員疏導交通通。

    但工人到場維修不久，標誌桿忽然又從基部斷裂，工人被壓在路名牌下方動彈不得，表情痛苦不堪，險象環生，現場人員協助拉出送醫救治，預定明天進一步檢查。

    觀光處說，LED路名牌指示標誌桿已設立約15年，研判是長年雨水造成鏽蝕，加上瞬間強風，導致局部斷裂傾倒。為免發生類似問題，近期全面檢查全島大型路名牌桿。

    重達數百公斤的交通標誌桿傾倒，幸未砸中人車。（記者吳正庭攝）

    重達數百公斤的交通標誌桿傾倒，幸未砸中人車。（記者吳正庭攝）

    工人到場維修。（記者吳正庭攝）

    工人到場維修。（記者吳正庭攝）

    工人修遭標誌桿路名牌壓在底下，觸目驚心。 （記者吳正庭攝）

    工人修遭標誌桿路名牌壓在底下，觸目驚心。 （記者吳正庭攝）

    交通標誌桿從基部斷裂，倒在路上。（記者吳正庭攝）

    交通標誌桿從基部斷裂，倒在路上。（記者吳正庭攝）

    金門縣消防局救護車趕到，將工人送醫治療。（記者吳正庭攝）

    金門縣消防局救護車趕到，將工人送醫治療。（記者吳正庭攝）

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