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    雙喜營造為北藝中心求償1.74億 士院開庭就鑑定單位看法分歧

    雙喜營造於柯市府執政時期，得標承包台北表演藝術中心，卻不滿北市捷運局第一區工程處「不當扣款」與「未給付追加工程款」共40項、總計1億7410萬多元，提告求償。（資料照）

    雙喜營造於柯市府執政時期，得標承包台北表演藝術中心，卻不滿北市捷運局第一區工程處「不當扣款」與「未給付追加工程款」共40項、總計1億7410萬多元，提告求償。（資料照）

    2025/01/15 15:19

    〔記者溫于德／台北報導〕雙喜營造於8年前柯市府執政時期，得標承包台北表演藝術中心，卻不滿台北市捷運局第一區工程處「不當扣款」與「未給付追加工程款」共40項、總計1億7410萬多元，決定提告求償。士林地院上午開庭，雙方就鑑定單位究竟要找「新北市土木技師公會」或「台灣帷幕牆技術發展協會」，有不同看法。

    雙喜營造透過律師主張，為了避開台北市政府，希望鑑定事項由「新北市土木技師公會」負責，另經原告搜尋司法院關於工程類鑑定事項所建議名單，並沒有被告所提「台灣帷幕牆技術發展協會」，再經搜尋司法院法學資訊系統，也沒有以「台灣帷幕牆技術發展協會」為委託機關的判決。

    雙喜營造律師進一步指出，「台灣帷幕牆技術發展協會」主要工作是研究「帷幕牆」的施工技術，對於本件相關鑑定事項不如「新北市土木技師公會」專業。

    台北市捷運局第一區工程處回應仍希望由「台灣帷幕牆技術發展協會」進行鑑定，原因在於工程主要工作內容全部都與外牆有關，且「新北市土木技師公會」不一定能充分理解與「帷幕牆」有關的工業知識。

    法官庭末諭知未來會發函詢問兩單位是否能就鑑定事項作鑑定，及其鑑定費用為何，全案候核辦。

    台北表演藝術中心原預算為53.7億元，2012年動工，同年北市文化局增加基礎隔震系統，追加6.2億元，理成營造僅執行38億元工程，便於2016年倒閉，尚有30％項目未完工。

    北市府後於2017年拆成兩標，第一標為外牆，雙喜營造同年7月得標，決標金額3.5億元；內部裝潢由安倉營造、泰創工程、旭冠機電承攬，金額為4.17億元。總預算達67.57億元。

    雙喜營造得標後依北市府指示變更施作，並接手前標公司所留下未施作完畢、設計規劃未符標準規範而變更等要求所衍生之費用，然雙喜營認北市捷運局第一區工程處「不當扣款」與「未給付追加工程款」總計40項、共1億7410萬650元，提起本件民事求償。

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